Советники Трампа обсуждают смягчение антироссийских санкций

Фото: Реальное время

Советники президента США Дональда Трампа начали рассматривать варианты ослабления антироссийских санкций, включая ограничения на цены на нефть. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

По информации агентства, в настоящее время обсуждения гарантий безопасности для Украины приостановлены. Европейские лидеры под руководством Великобритании и Франции готовят собственные предложения по обеспечению безопасности Украины. В ближайшие дни министры обороны стран Европы встретятся в Париже для обсуждения этой темы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США рассматривает возможность отмены некоторых санкций против России. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину разработать варианты ослабления ограничений. Источники Reuters связывают это с намерением Трампа восстановить отношения с Москвой и прекратить конфликт в Украине. Однако неясно, какие условия Вашингтон может выдвинуть в обмен на смягчение санкций.

Санкции против России начали активно вводиться с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничения только ужесточались, и к 2022 году было принято около 80 пакетов санкций, затрагивающих различные сектора экономики и государственных структур.