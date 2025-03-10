Советники Трампа обсуждают смягчение антироссийских санкций
Советники президента США Дональда Трампа начали рассматривать варианты ослабления антироссийских санкций, включая ограничения на цены на нефть. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.
По информации агентства, в настоящее время обсуждения гарантий безопасности для Украины приостановлены. Европейские лидеры под руководством Великобритании и Франции готовят собственные предложения по обеспечению безопасности Украины. В ближайшие дни министры обороны стран Европы встретятся в Париже для обсуждения этой темы.
Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США рассматривает возможность отмены некоторых санкций против России. Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину разработать варианты ослабления ограничений. Источники Reuters связывают это с намерением Трампа восстановить отношения с Москвой и прекратить конфликт в Украине. Однако неясно, какие условия Вашингтон может выдвинуть в обмен на смягчение санкций.
Санкции против России начали активно вводиться с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничения только ужесточались, и к 2022 году было принято около 80 пакетов санкций, затрагивающих различные сектора экономики и государственных структур.
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