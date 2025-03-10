Большунов, Забалуев, Коростелев, Терентьева: золотые «архангелы» Татарстана

Казань передает эстафету Коми и Мончегорску

Чемпионат России завершится двумя марафонами в Мурманской области. Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана завершилась казанская часть чемпионата России по лыжным гонкам. Лыжники Татарстана завоевали в общем итоге 17 наград, из которых семь золотых и по четыре серебра и бронзы. «Реальное время» подводит итоги дебютного для республики чемпионата страны, а в программе чемпионата еще по два старта на длинных дистанциях в Республике Коми и Мончегорске, Мурманской области.

По стопам Ломоносова

Лыжники Татарстана досрочно выиграли общекомандный зачет чемпионата страны с огромным преимуществом. Впрочем, также было и в прошлом году, когда в Центре лыжного спорта «Малиновка» татарстанцы опередили всех, оставив хозяев на четвертом общекомандном месте. После этого мощная сборная Архангельской области развалилась, и часть сильнейших гонщиков перекочевала в состав Татарстана. В какой-то мере ситуация повторила ту, что сложилась полтора десятка лет назад в хоккее с мячом. Тогда архангельский «Водник», выигравший все и вся на всероссийском и международном уровнях, потерял главного тренера Владимира Янко и ведущих игроков Сергея Обухова, Юрия Погребного, Павла Франца, Максима Чермных, финна Сами Лаакконена, шведа Даниэля Эрикссона, перебравшихся последовательно в московское, затем в казанское «Динамо». Однако важно не только получить бриллиант, но и огранить его. В хозяйстве Асгата Сафарова и Дмитрия Самаренкина это выполнили на ура, выиграв чемпионат страны, Кубок России и Кубок европейских чемпионов. Сейчас тоже самое повторила административная дружина Ильшата Фардиева.



Татарстан получил от поморов Александра Большунова, Сергея Забалуева и Савелия Коростелева, Наталью Терентьеву (Непряеву) и Веронику Степанову. При этом лыжные и хоккейные переходы объединяет еще то, что Архангельск из своих воспитанников суммарно потерял только хоккеиста Погребного. Также и мы сейчас из числа воспитанников архангельской школы получили только Забалуева. В остальном же команда Архангельска ранее представляла собой такую же сборную солянку, как нынешняя сборная Татарстана.

Хоккеисты по примеру Ломоносова поначалу отправлялись в Москву, затем переезжали в Казань, это усилило Татарстан и Тюмень (это еще два лидера мужской сборной Александр Терентьев и Алексей Червоткин). Не перешло в состав какой-либо зарубежной сборной, из-за чего реально можно было бы переживать.

Александр Большунов — лидер лыжной сборной Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан и до приглашения сборников лидировал на внутренней арене

Резюмируя: Архангельск исчез с лыжной карты России, одномоментно потеряв всех звезд (Большунов, Забалуев, Коростелев, Терентьев и Червоткин, а также Пеклецова, Степанова, Терентьева). Вологодская область теряла звезд и ранее (Николаева, Суркова, Чекалева), и сейчас не может собрать их в одну команду (Каличева, Пеклецова, Спицов). И пока на недосягаемом для Татарстана расстоянии находятся ближайшие конкуренты — Тюмень, Республика Коми, ХМАО, и Москва. Кстати, у москвичей из 21 спортсмена сразу 13 выступали в параллельном зачете, один из которых — Дмитрий Кондрашов — прибыл в Казань, после участия в Деминском марафоне. Иными словами, лидеры отдельных команд, как Заборская или Кондрашов, совмещают официальный чемпионат страны с коммерческими стартами на марафонах.

На том же марафоне в Демино без проблем выступали Алеся Рушенцева и Андрей Феллер из сборной Татарстана, но в ущерб подготовке к домашнему старту это не пошло, поскольку состав в сборной республике большой, позволяет варьировать его участников. В итоге, когда Татарстан выставлял до пяти эстафетных команд в спринтах и смешанном варианте, Вологодская область, одна из столиц российских лыж, не смогла собрать даже одной дружины. Можно предположить, что в будущем состав татарстанцев уменьшится, поскольку лыжников в команде излишне много, но тут можно предположить, что с частью из них были действующие контракты, после чего развалился Архангельск и возникла необходимость прикрепить лидеров сборной страны к команде нашего региона.

Для понимания: Татарстан выигрывал чемпионаты страны в командном зачете аж с 2022 года, когда в них в обязательном порядке стали принимать участие сильнейшие лыжники России, лишившиеся международного календаря. И тогда за нашу команду еще выступали Андрей Ларьков и Артем Николаев, Алия Иксанова, Диляра Сабирзянова и Анастасия Доценко, все местные воспитанники. Выступал еще Егор Казаринов, вскоре ушедший в биатлон и сборную Белоруссии, Валерий Гонтарь, ныне член сборной Словении.

У «татар» есть еще один плюс. Сюда переходят семьями: Нечаевская — Сурков, Дуркина — Горбунов стали супругами по переходу в нашу дружину. Не будем опережать события, но Сергей Волков и Дарья Непряева тоже входят в список потенциальных пар. Кстати, подобная тенденция прослеживается и в водных дисциплинах.

Необычный, но золотой финиш Сергея Забалуева (номер 19). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любительские марафоны как конкурент чемпионата страны

Переход в сборную Татарстана это не просто возможность выступать в сильной команде в индивидуальном виде спорта. Это еще и порядок в танковых войсках. Как ранее Сафаров и Самаренкин установили чемпионскую дисциплину в хоккее с мячом, так и у нас в лыжах полный порядок. А ведь он есть не везде. К примеру, Анастасия Кулешова, которой так не нравился быт в местной гостинице во время проведения Кубка России, не дожидаясь окончания чемпионата страны, уехала в Южно-Сахалинск и преподнесла себе подарок в виде победы на марафоне. Кулешова — профессиональная лыжница, которая на нынешнем чемпионате запомнилась только падением во время одного из стартов.

С другого марафона в Казань, как с корабля на бал, из Демино Рыбинской области приехала двукратная победительница этого старта Светлана Заборская из сборной Вологодской области. Марафон в Демино прошел 1 марта, а на следующий день в Казани состоялась смешанная эстафета, на которой не смогла выступить Алина Пеклецова. Обладательница двух медалей казанского чемпионата лишилась шансов стартовать за команду родной области из-за отсутствия партнеров по команде. Мы помним, что там не все было в порядке, именно поэтому в Казань перебралась и достигла здесь наивысших результатов в своей карьере Анна Суркова (Нечаевская). Сейчас Алина Каличева параллелит с Москвой, причем это для нее первый регион, поэтому она защищает цвета московской сборной.



Или же лидер мужской команды Вологды Денис Спицов стал одним из лучших в составе сборной Тюмени. Пеклецова, а ранее Светлана Николаева стартовали все за тот же Архангельск. Сейчас на Сахалине марафонила опытнейшая Юлия Чекалева, которую также Татарстан поддержал в 2017 году, когда она решением международной федерации лыжных гонок была отстранена от международных соревнований и выступала на внутренней арене, представляя сборную нашей республики. Отсутствие товарок у Пеклецовой ранее заставляло ее выступать все за ту же сборную Архангельской области. Сейчас же она осталась вообще без эстафетных стартов, хотя правила лыжных чемпионатов страны достаточно лояльны. Здесь не обязательно представлять определенную республику, область или край, можно даже собрать сборную федерального округа. В 2021 году чемпионом страны в эстафете стала команда Северо-Западного ФО (два архангельца, мурманчанин и Большунов из Брянска), у женщин призерами становились команды Приволжского, а также сборная Сибирского и Дальневосточного округов.



Сергея Ардашева вспоминали на биатлоне . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ваше благородие, госпожа неудача

Причем, существенно усилив состав, в Татарстан как будто бы пригласили вместе с новичками и ваше благородие, госпожу неудачу. Самое страшное, что она натворила, это то, что Иван Горбунов вместо лыжни чемпионата оказался на больничной койке. Падение тюменца Александра Терентьева оставило без шансов на награду Сергея Ардашева на спринте. Падение Анастасии Фалеевой в командном спринте лишило ее бронзы. Дело в том, что на момент ее падения Фалееву опережала в борьбе за третье место конкурентка из Белоруссии, выступавшая на открытом чемпионате России вне конкурса.

Завершая о спортивном послевкусии. Татарстанца Сергея Ардашева вспоминал будущий победитель этапа Кубка России в Златоусте Даниил Серохвостов, нанеся себе на лицо надпись: «Ардашев навсегда» (на английском языке).

Отработав первую половину чемпионата страны, улетел в Южно-Сахалинск, чтобы стартовать на марафоне, комментатор и большой друг лыжного Татарстана Александр Легков, которому за его работу в Казани у микрофона можно поставить пять с плюсом.



Комментатор, а теперь еще и лыжник-любитель Александр Легков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Косяки и бревна

На том же марафоне в Демино запомнился старт, когда с дистанции не убрали заградительную сетку на старте, что привело к массовому завалу. Ну бывает... Тут мы переходим к запомнившимся серьезным косякам на крупных международных соревнованиях. Лидирует Олимпиада 2010 года в Ванкувере. Там 12 февраля погиб саночник Нодар Кумариташвили.17 февраля на разминке лыжница Петра Майдич вылетела с трассы, упала в трехметровый овраг, сломав 4 ребра и повредив легкое.



Если окунаться в глубь олимпийских стартов, то Солт-Лэйк-Сити с его лыжной эстафетой среди женских команд и двойная церемония награждения у фигуристов в парном катании не вызывали широкого обсуждения только из-за слабого развития интернета той поры. На чемпионате мира в Тронхейме — женскую раздевалку отдали под расположение Короля Норвегии, предложив спортсменкам переодеваться на улице, либо вместе с мужчинами. На Олимпиаде в Атланте был общий туалет для судей и обслуживающего персонала.

23 апреля 2016 года в бассейн прыгнул мужчина с надувным кругом в виде уточки. Это происходило во время чемпионата России по плаванию, причем он носил статус предолимпийского. Мы перечислили ряд событий, прямыми виновниками которых были организаторы, а не капризы погоды либо буйство фанатов.

Что подобного происходило сейчас в Казани, чтобы в параллель между стартами так жарко обсуждался уровень организации соревнований? Не будь личной заинтересованности одного из участников скандала, да никто бы даже не обратил внимания, возможно, даже не узнал о недочетах. Причем для желающих их исправить и повысить качество работы во всероссийской федерации лыжных гонок существует не паханный фронт работ на региональном уровне, той же Вологодской области. В нынешнюю субботу — 15 марта — Татарстан подтвердит свое присутствие в элите российского лыжного спорта, проведя очередной Казанский лыжный марафон.

