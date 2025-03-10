Казань готовится к плюсовой неделе после температурного рекорда

Фото: Максим Платонов

После перекрытия абсолютного температурного максимума 9 марта Казань готовится к устойчивому потеплению на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ГУ МЧС и Центр геоинформационных систем.

По данным Гидрометцентра России, 9 марта в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд, когда столбики термометров поднялись выше 6 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале недели регион будет находиться под влиянием периферии сибирского антициклона, что принесет малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до -4 градусов, днем — от 0 до +3 градусов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако уже в середине недели ожидается потепление и установление устойчивой плюсовой температуры. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.



Рената Валеева