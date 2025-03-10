В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, особенно в европейской части и на Урале

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В России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, преимущественно в европейской части страны и на Урале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням профессора Владимира Чуланова.

По словам специалиста, наиболее выраженный рост показателей заболеваемости фиксируется в европейской части России и Уральском регионе.

Чуланов подчеркнул, что среди заболевших гриппом значительно преобладают лица, не прошедшие вакцинацию. Он также отметил, что рост заболеваемости соответствует сезонным эпидемиологическим особенностям, характерным для гриппа и других ОРВИ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На 21 февраля в образовательных учреждениях Татарстана после утренних медосмотров не допустили до занятий 31,3 тыс. учащихся, у которых была температура или симптомы ОРВИ.

Рената Валеева