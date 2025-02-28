Самозапреты на кредиты и регистрация авто без ОСАГО — новое в законах с марта

Нововведения, которые изменят жизнь граждан и бизнеса в России с первого месяца весны

Фото: Евгений Федоров

Регистрация транспортного средства для автовладельцев станет проще, утилизационный сбор будет обязательным. Построить частный дом без эскроу-счета не получится, а неосвоенные земельные участки начнут изымать. Россияне смогут устанавливать запрет на выдачу кредитов самим себе, а банки обяжут давать только правдивую рекламу о займах. Кроме того, в стране увеличат пенсии для военных и запретят продавать энергетики детям. С марта в России вступают в силу законы, которые коснутся застройщиков и покупателей жилья, кредиторов и заемщиков, автовладельцев и собственников земли, то есть очень многих категорий граждан и бизнеса. Подробнее об изменениях законодательства — в материале «Реального времени».

У покупателей энергетиков потребуют документы

С 1 марта 2025 года запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. При продаже будут действовать такие же правила, что и для алкоголя. Если у продавца возникнут сомнения по поводу возраста покупателя и достижения им совершеннолетия, он имеет право потребовать документы на проверку. Кроме того, с 1 марта запрещена продажа энергетиков в зданиях, где находятся образовательные, медицинские, культурные и спортивные учреждения. Также допускается запрет на продажу таких напитков, например во время массовых мероприятий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это же ограничение будет распространяться и на продажу опасных бытовых товаров с газом. Речь, к примеру, идет о зажигалках и баллончиках для их заправки. Продавец потребует документы у покупателей, в возрасте которых он усомнится.

Военным увеличат пенсии

С 1 марта 2025 года пенсии российских военнослужащих проиндексируют. Надбавка будет исчисляться исходя из размера инфляции и составит 9,5%. После индексации размер средней военной пенсии достигнет 43 тысяч рублей. В последний раз пенсии военных были проиндексированы 1 октября прошлого года на 5,1%. С 1 марта 2025 года военные начнут получать уже повышенные выплаты. Кроме того, с этого месяца им придут доплаты за январь и февраль.

Новые требования к ИЖС и освоению земель

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, в котором ограничивается срок освоения земельных участков до 3 лет в границах населенных пунктов. Для участков, где планируется строительство, по истечении трехлетнего срока отводится еще 5 лет, чтобы построить и оформить здание. С марта 2025 года вступит в силу целый ряд новых требований, касающихся индивидуального жилищного строительства. «Реальное время» ранее подробно рассказывало об этих изменениях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отделка квартир по стандарту застройщика

С 1 марта отделка квартиры может не соответствовать техрегламенту, ее разрешат проводить по собственному стандарту застройщика. Однако этот стандарт должен соответствовать требованиям Министерства строительства РФ. Проект таких требований уже готов. Так, например, отклонение стен может доходить до 8 мм, если высота стен составляет 3 метра. Допускаются брызги и подтеки при малярных работах, если они не различимы с расстояния более 2 метров. При наклеивании обоев допускаются пузыри и расхождения стыков, также не различимые с расстояния 2 метров.

Регионам запретят разбивать плату за отопление

С 1 марта 2025 года регионы не смогут переходить на форму оплаты отопления, при которой платежи разбивают на год. Плату можно будет брать только за реальную услугу в те месяцы, когда отопление подавалось в квартиры. Ранее у субъектов страны было право выбирать любой из этих вариантов. Нововведение объясняется необходимостью повышения прозрачности оплаты услуг отопления. В случае распределения средств в течение года у собственников возникал вопрос, за что именно они платят. Сейчас же владельцы квартир смогут контролировать сумму в квитанции, исходя из показаний приборов учета. В регионах, где выбрана форма оплаты равномерными ежемесячными долями, все останется как есть, однако дальнейшие изменения будут ограничены.

Реальное время / realnoevremya.ru

Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке снизятся

С 1 марта Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам. Речь, в частности, идет о кредитах на новое жилье с первым взносом 20-30% заемщикам с ПДН меньше 70% (ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к его среднемесячным доходам). Как сообщила пресс-служба Банка России, это делается с учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья.

В дальнейшем, с 1 июля этого года, ЦБ планирует ввести макропруденциальные лимиты (МПЛ — это предельная доля рискованных займов в структуре всех кредитов того или иного банка) на выдачу ипотечных кредитов заемщикам с ПДН свыше 80%. Также регулятор планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, доля которой выросла с 10% до 20%. Банки увеличивают срок кредитов, чтобы снизить размер среднемесячного платежа, но на длительную перспективу заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, поясняет Банк России.

Самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта российские граждане смогут устанавливать себе запрет на выдачу кредитов сразу во всех банках и микрофинансовых организациях. Появится возможность ограничивать не только дистанционные, но и очные заявки. Нововведение поможет ограничить себя от противоправных действий мошенников, а также от собственной необдуманной кредитной активности. Установить самозапрет можно через портал «Госуслуги», к 1 сентября такая услуга будет предоставляться и в МФЦ через типовое заявление. Процедура бесплатная, кроме того, она никак не будет влиять на кредитную историю. Если гражданин через определенное время снимет запрет, то это не повлияет негативно на одобрение заявки на последующий кредит.

Самозапрет можно будет установить на потребительские займы, выдачу кредитных карт и карт с овердрафтом. Не устанавливается самозапрет на залоговые кредиты, например ипотеку и автокредит, а также на образовательный кредит и поручительство. Как пояснили в Банке России, риски мошенничества при последних минимальные.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Реклама кредитов станет правдивее

С первого месяца весны заемщиков начнут предупреждать о необходимости оценки своих финансовых возможностей в рекламе потребительских кредитов, займов и ипотеки. Предупреждение должно занимать не менее 5% рекламной площади на рекламном щите или баннере в интернете. Если реклама идет на ТВ или радио, то длительность предупреждения не должна составлять менее 3 секунд. Предполагается, что предупреждение будет звучать следующим образом: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» или «Изучите все условия кредита (займа)».

Иноагентов обяжут открыть спецсчета

С 1 марта 2025 года все финансовые потоки граждан, имеющих статус иностранного агента, будут концентрироваться на специальном счете. Речь идет о доходах от продажи или сдачи в аренду жилья, процентах по вкладам, дивидендах, оплаты за интеллектуальную деятельность и др. Абсолютно все выплаты будут поступать на спецсчет, открытый исключительно в уполномоченных банках. Как гласит новый закон, иноагент обязан открыть такой счет в течение 15 дней после получения им этого статуса, а вот пользоваться деньгами со счета он сможет только после того, как статус с него снимут. Кроме того, по решению суда с этих спецсчетов государство сможет списывать штрафы и обязательные платежи.

Священнослужители будут посещать больницы по правилам

С 1 марта 2025 года посещение священнослужителями больных в медучреждениях должно соответствовать определенным требованиям, описанным в приказе Минздрава. В первую очередь в них сказано, что в больницы будут пропускать только представителей «централизованных религиозных организаций». Представители традиционных религий смогут посещать больных «для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний» не только в обычных палатах, но и в отделении реанимации и интенсивной терапии. По новым правилам в стационарных медучреждениях должны определить ответственного за организацию таких посещений, а также выделить специальную комнату для проведения богослужений и молитв.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается ограничений, в документе прописана необходимость соблюдения противоэпидемического режима и интересов сторонних лиц, то есть обряд не должен мешать окружающим. Кроме того, запрещается посещать больных, которые лежат в инфекционных боксах во время карантина.

Упрощенный порядок регистрации касс

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в порядках применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В частности, речь идет о регистрации кассовых аппаратов, использовании касс на рынках и выдачи чеков в заведениях общественного питания. Кассовые аппараты теперь можно будет регистрировать в упрощенном режиме, а с 1 сентября функция будет доступна через портал госуслуг. Также вступают в силу поправки, согласно которым сроки оказания ФНС услуг по регистрации ККТ сокращаются в 2 раза — с 10 до 5 рабочих дней. По новым правилам необеспечение доступа к контрольно-кассовой технике во время проверки будет считаться основанием для снятия с учета этой ККТ в одностороннем порядке налоговым органом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На розничных рынках работать без касс смогут лишь некоторые продавцы. К ним относятся индивидуальные предприниматели и организации на едином сельхозналоге с площадью торговых мест до 15 кв. м на ярмарке или выставке, если товар передается сразу; ИП на патентной налоговой системе при торговле на ярмарках выходного дня; до 1 сентября сельскохозяйственные потребительские кооперативы при продаже на рынках.

ИП, занятых в сфере образования и спорта, тоже ждут изменения. с 1 марта 2025 года от применения контрольно-кассовой техники освобождаются те, кто имеет лицензию на образовательную деятельность в том случае, если она является основной. Также от обязательного использования ККТ освобождаются тренеры, зарегистрированные как ИП, также если этот вид деятельности для них основной.

Чеки в ресторанах предъявят до оплаты

В ресторанах и кафе чеки должны будут выдавать до оплаты, а не после, как это делается сейчас. Новые правила расчета направлены в первую очередь на то, чтобы деятельность заведений общепита стала более прозрачной для налоговой. Кроме того, предполагается, что они помогут избежать бизнесу штрафов и несоответствий и откорректируют данные учетной системы, чтобы статистика ресторанов и кафе соответствовала действительности. Таким образом, с 1 марта 2025 года официантам или кассирам нужно будет сначала сформировать кассовый чек, а уже потом принимать оплату. Сейчас же распространена такая практика, когда посетителю приносят предварительный счет с перечнем блюд и итоговой суммой, ограничиваясь только им. Но он не является фискальным документом, который фиксирует факт продажи в налоговой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый порядок регистрации автомобиля

С 1 марта 2025 года вступают в силу поправки в закон о государственной регистрации новых и бывших в эксплуатации транспортных средств. Основные изменения следующие:

ОСАГО при регистрации не нужен,

10-дневный срок снятия с учета отменяется,

вводится обязательный утильсбор.

Главное — исключение ОСАГО из списка обязательных документов. Это значит, что для того, чтобы поставить авто на учет, не нужно сразу же покупать страховку. Это объясняется тем, что автомобиль после регистрации может использоваться не сразу, а находиться, к примеру, в гараже. В то же время не стоит забывать о том, что ОСАГО — обязательный документ для эксплуатации ТС.

С 1 марта для того, чтобы снять авто с учета, не надо будет ждать 10 дней, как раньше. Например, при продаже автомобиля возможность переоформить документы появится сразу. Снять у чета ТС можно будет через портал госуслуг или через нотариуса. В случае угона выдерживать 10-дневный срок тоже не придется, достаточно сообщить о розыске машины в ГИБДД, и она автоматически будет снята с учета.

Еще одно преимущество нововведения заключается в том, что при продаже автовладелец сможет расторгнуть договор ОСАГО быстрее, тем самым сэкономив свои деньги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оплата утильсбора станет обязательной с 1 марта, в противном случае владельцу ТС, ввезенного из-за границы, откажут в регистрации. Напомним, с 1 января 2025 года ставки утилизационного сбора повысились для всех типов транспортных средств. Базовый показатель для легковых автомобилей составляет все те же 20 тысяч руб., для легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов — 150 тысяч руб., однако коэффициенты повысились. С нового года для легкового авто с объемом двигателя 1,5 литра коэффициент приравнен к 33,37, то есть 20 тысяч придется умножить на эту цифру. Однако это актуально для тех случав, когда машина куплена за границей и продана в течение года, что считается коммерческой деятельностью. Физических лиц, которые купили авто для личного пользования и объем его двигателя не превышает 3,0 л., индексация не касается. Однако продавать машину в этом случае нельзя в течение 12 месяцев.