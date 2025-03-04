Зеленодольский IT-парк реализуют по путинской программе «100 парков к 2030 году»?
Татарстан может заявить проект зеленодольского IT-квартала на конкурсный отбор Минэкономразвития РФ, который стартует в апреле
После того как Минцифры РТ получило в собственность бывшее здание «Таттелекома» в Зеленодольске, в республике начали прорабатывать возможность участия в первом конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору 100 технопарков до 2030 года. «Инвестиции в IT-парки малых городов будут окупаться в течение 10 лет — это дольше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но этот срок можно «подтянуть», если привлечь федеральные инструменты поддержки», — считает руководитель направления «Инфраструктурное развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Серегин. Этот способ вживления IT-инфраструктуры в Зеленодольске опробует управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк».
Долгие сборы
Зеленодольск не первый год лоббирует создание IT-парка, но запуск проекта постоянно откладывали на неопределенное время. В последний раз управляющая компания «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» заявляла о грядущем открытии объекта в прошлом году, но тогда снова случился фальстарт.
Затягивание процесса не испугало ни местные власти, ни УК, ведь появление IT-парка — не просто новая городская локация, а важная доминанта, подчеркивающая особый статус города. С его открытием Зеленодольск автоматически попадет в реестры продвинутых IT-городов страны, избавится от налета провинциальности, поэтому отказываться от идеи город не станет ни при каких обстоятельствах.
Недавно управляющая компания «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в очередной раз презентовала концепцию будущего IT-квартала главе правительства Татарстана. Особых изменений она не претерпела. Как следовало из слайдов, сам IT-парк разместится в бывшем здании узла связи «Таттелекома» по проспекту Строителей, 36. Это центр города, как и принято размещать такие объекты.
Общая площадь — 4 тысячи кв. м, что чуть недотягивает до федерального минимума в 5 тысяч кв. м. В парке планируется разместить 26—30 компаний-резидентов. Основное направление — информационные технологии, образовательный видеоконтент, цифровой спорт. Якорными по-прежнему называют казанское АО «Барс Груп» и известного поставщика программного обеспечения iSpring из Йошкар-Олы (ООО «Ричмедиа»). К слову, «Барс Груп» специализируется на комплексных проектах для федеральных ведомств, региональных структур, крупных государственных и коммерческих компаний, оборот по итогам 2023 года составил 4,9 млрд рублей (рост на 10%). iSpring — разработчик платформы для корпоративного онлайн-обучения, оборот по итогам 2023 г. — 2,4 млрд (рост на 19%). Имена других резидентов не назывались, их привлечением занимается промышленный кластер РТ, сообщил «Реальному времени» член правления и руководитель отраслевого комитета по микроэлектронике и бытовой технике Роман Сухарь.
Правда, две недели назад основатель компании iSpring Юрий Усков был задержан в Йошкар-Оле по делу о мошенничестве в крупном размере, в его офисе прошли обыски. Это стало потрясением для всего российского рынка. В его защиту выступил глава Минцифры РФ Максуд Шадаев и татарстанский министр Айрат Хайруллин.
«Все наши IT-парки окупаемые»: из бюджета просят выделить около 400 млн рублей
Юридически зеленодольский IT-парк формируется как региональный филиал «Технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк». Сейчас их два — в Набережных Челнах и в Казани. Подобно им, зеленодольский филиал будет находиться под управлением казанского IT-парка. Это означает, что его резиденты получат единый пакет налоговых льгот, а сама управляющая компания будет освобождена от уплаты налога на имущество по зеленодольскому объекту.
— Все наши IT-парки окупаемые. Здесь потенциальная выручка резидентов превысит 500 млн рублей, — рассказала «Реальному времени» руководитель направления специальных проектов казанского технопарка Валерия Васильева.
Здесь рассчитывают стянуть вокруг себя IT-компании из Марий Эл, Чувашии и Башкирии. В этих регионах подобной инфраструктуры пока нет, хотя попытки предпринимаются. «Вокруг IT-парка создана шикарная инфраструктура. Рядом парки, лицеи и торговые центры, жилая застройка. Есть вся требуемая инфраструктура, чтобы могли зайти компании из ближайших регионов», — отметил Роман Сухарь.
Почему так долго формируется зеленодольский парк? По словам Романа Сухаря, здание «Таттелекома» перешло в ведение Минцифры РТ только в прошлом году, долго проводилась оценка. А теперь главная проблема — найти ресурсы для реконструкции. «Нужно изменить планировку внутри помещений под нужды резидентов. Когда проводишь перепланировку, приходится менять инженерные сети», — рассказала Валерия Васильева. По ее словам, часть затрат готов зять на себя сам казанский парк, еще часть — администрация Зеленодольского района, но из бюджета РТ потребуется около 400 млн рублей. Когда проект будет готов? Зависит от итогов презентации, сообщили собеседники издания.
Зеленодольск готовят к конкурсам
Однако и на этот раз премьер-министр РТ воздержался от вердикта после осмотра экспозиции. Может, концепция «сырая», не то время или нет денег? О причинах остается догадываться. Сам глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев дипломатично обошел эту тему в своем ежегодном отчете за 2024 год. Так стоит ли масштабироваться, если создание IT-парка в малых городах больше экзотика, чем общий тренд? Есть ли шанс у туристического города на Волге ворваться в высшую лигу IT-индустрии?
Управляющая компания казанского технопарка ищет выход в привлечении инструментов федеральной поддержки. По словам Валерии Васильевой, разрабатывается заявка на участие в конкурсном отборе по постановлению правительства РФ №1119, когда УК получает субсидии на возмещение затрат по модернизации инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, а потом возвращает за счет налоговых поступлений от резидентов.
План Б — это возможность участия в конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору 100 технопарков до 2030 года. Отбор стартует в апреле этого года, но есть нюанс. Татарстану, как региону с высокими показателями социально-экономического развития, «срезали» лимит субсидий в 10 раз — до 50 млн на каждый IT-проект. «Регион может заявиться на получение господдержки по 5 проектам, но лимит на каждый — 50 млн рублей. Для регионов с низким социально-экономическим развитием лимит на каждый проект — 500 млн рублей. Итоги подведут в конце мая», — рассказал руководитель направления «Инфраструктурное развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Серегин.
— В соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию не менее 100 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для субъектов МСП (перечень поручений от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (п.12 «г»)) реализация мероприятия по созданию промышленных парков с 2025 года осуществляется Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъекты Российской Федерации разделены на 4 группы в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности. Республика Татарстан относится к 4 группе, где средства субсидии из федерального бюджета (не более 50 млн рублей), могут быть направлены только на закупку оборудования (финансирование с 2026 года). На сегодняшний день процедура отбора не объявлена. Республикой Татарстан ведется работа по подготовке заявок, — сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.
В настоящее время более 280 татарстанских компаний воспользовались региональными мерами поддержки ИТ-отрасли, следует из отчета РУС СОФТ. До конца 2026 года для резидентов действует пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Кроме того, есть разнообразные инструменты поддержки стартапов: «Студенческий Стартап» (грант 1 млн на идею), программа «Старт» (грант на новый проект — от идеи до решения, готового к выходу на рынок; от 4 млн до 12 млн), программа «Развитие» / «Коммерциализация» (грант на развитие и выход новых решений — до 30 млн), программы от Сколково (гранты на пилотное внедрение ПО/ ПАК; от 20 млн до 700 млн). Всего на Татарстан приходится около 4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 70 млрд).
Окупаемость — не меньше 10 лет
«Инвестиции в IT-парки в малых городах будут окупаться в течение 10 лет — это дольше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но этот срок можно «подтянуть», если привлечь федеральные инструменты поддержки», — высказал свое мнение Михаил Серегин о способе вживления IT-инфраструктуры в провинциях.
По его словам, создание технопарков с каждым годом дорожает. «Окупаемость технопарка до 5 тысяч кв. м, если посадить около 20 компаний, составит 10 лет. Сейчас технопарки в сфере высоких технологий привязаны к промышленности. Согласно ФЗ-488, резиденты обязаны выстраивать синергию с прилегающими предприятиями. Опыт работы технопарков в Челнах и Тольятти, созданных по первой программе Минцифры РФ, показывает высокий результат. Они заполнены полностью. Инвестиции в провинциях окупаются, если есть дополнительные преференции для резидентов.
Можно ли переманить резидентов из других регионов? «Совокупный оборот софтверных компаний Марий Эл составляет примерно 15 млрд, но, по базе РУССОФТ, не превышает 4 млрд. Следовательно, можно предположить, что некоторые компании перевели большую часть бизнеса в другие регионы», — отметил главный аналитик РУССОФТ Павел Желновицкий. Видимо, условия для высокотехнологичного бизнеса, создаваемые местными органами власти, хуже, чем во многих других регионах.
— Появление новых игроков на рынке, таких как филиалы IT-парков, это позитивное явление, которое способствует развитию инновационной экосистемы в Республике Татарстан и в России в целом, — прокомментировали в пресс-службе Иннополиса. — Каждый проект, будь то ОЭЗ «Иннополис» или филиалы IT-парков, имеет свою уникальную специализацию и задачи, что позволяет нам не конкурировать, а дополнять друг друга. «Иннополис», как крупнейший IT-центр в регионе, предлагает резидентам уникальную инфраструктуру, образовательные возможности, а также доступ к международным рынкам и исследовательским проектам. Развитие филиалов IT-парков в Зеленодольске и Набережных Челнах создаст дополнительные возможности для стартапов и компаний, которые смогут выбирать наиболее подходящие для себя условия.
«Проект в Зеленодольске — логичное продолжение проекта в Казани и важный шаг в контексте стратегического развития региональной сети, — отметила Ольга Широкова, партнер NF GROUP. — Данный проект, в отличие от более крупных IT-центров в мегаполисах, может позиционироваться как для бизнеса самого Зеленодольска, так и как альтернатива для компаний, которым требуется доступ к ресурсам и инфраструктуре, но с меньшими затратами».
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