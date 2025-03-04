Зеленодольский IT-парк реализуют по путинской программе «100 парков к 2030 году»?

Татарстан может заявить проект зеленодольского IT-квартала на конкурсный отбор Минэкономразвития РФ, который стартует в апреле

Фото: Михаил Захаров

После того как Минцифры РТ получило в собственность бывшее здание «Таттелекома» в Зеленодольске, в республике начали прорабатывать возможность участия в первом конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору 100 технопарков до 2030 года. «Инвестиции в IT-парки малых городов будут окупаться в течение 10 лет — это дольше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но этот срок можно «подтянуть», если привлечь федеральные инструменты поддержки», — считает руководитель направления «Инфраструктурное развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Серегин. Этот способ вживления IT-инфраструктуры в Зеленодольске опробует управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк».

Долгие сборы

Зеленодольск не первый год лоббирует создание IT-парка, но запуск проекта постоянно откладывали на неопределенное время. В последний раз управляющая компания «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» заявляла о грядущем открытии объекта в прошлом году, но тогда снова случился фальстарт.

Затягивание процесса не испугало ни местные власти, ни УК, ведь появление IT-парка — не просто новая городская локация, а важная доминанта, подчеркивающая особый статус города. С его открытием Зеленодольск автоматически попадет в реестры продвинутых IT-городов страны, избавится от налета провинциальности, поэтому отказываться от идеи город не станет ни при каких обстоятельствах.

Зеленодольск не первый год лоббирует создание IT-парка, но запуск проекта постоянно откладывали. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Недавно управляющая компания «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в очередной раз презентовала концепцию будущего IT-квартала главе правительства Татарстана. Особых изменений она не претерпела. Как следовало из слайдов, сам IT-парк разместится в бывшем здании узла связи «Таттелекома» по проспекту Строителей, 36. Это центр города, как и принято размещать такие объекты.

Общая площадь — 4 тысячи кв. м, что чуть недотягивает до федерального минимума в 5 тысяч кв. м. В парке планируется разместить 26—30 компаний-резидентов. Основное направление — информационные технологии, образовательный видеоконтент, цифровой спорт. Якорными по-прежнему называют казанское АО «Барс Груп» и известного поставщика программного обеспечения iSpring из Йошкар-Олы (ООО «Ричмедиа»). К слову, «Барс Груп» специализируется на комплексных проектах для федеральных ведомств, региональных структур, крупных государственных и коммерческих компаний, оборот по итогам 2023 года составил 4,9 млрд рублей (рост на 10%). iSpring — разработчик платформы для корпоративного онлайн-обучения, оборот по итогам 2023 г. — 2,4 млрд (рост на 19%). Имена других резидентов не назывались, их привлечением занимается промышленный кластер РТ, сообщил «Реальному времени» член правления и руководитель отраслевого комитета по микроэлектронике и бытовой технике Роман Сухарь.

Правда, две недели назад основатель компании iSpring Юрий Усков был задержан в Йошкар-Оле по делу о мошенничестве в крупном размере, в его офисе прошли обыски. Это стало потрясением для всего российского рынка. В его защиту выступил глава Минцифры РФ Максуд Шадаев и татарстанский министр Айрат Хайруллин.

«Все наши IT-парки окупаемые»: из бюджета просят выделить около 400 млн рублей

Юридически зеленодольский IT-парк формируется как региональный филиал «Технопарка в сфере высоких технологий «IT-парк». Сейчас их два — в Набережных Челнах и в Казани. Подобно им, зеленодольский филиал будет находиться под управлением казанского IT-парка. Это означает, что его резиденты получат единый пакет налоговых льгот, а сама управляющая компания будет освобождена от уплаты налога на имущество по зеленодольскому объекту.

— Все наши IT-парки окупаемые. Здесь потенциальная выручка резидентов превысит 500 млн рублей, — рассказала «Реальному времени» руководитель направления специальных проектов казанского технопарка Валерия Васильева.

Здесь рассчитывают стянуть вокруг себя IT-компании из Марий Эл, Чувашии и Башкирии. В этих регионах подобной инфраструктуры пока нет, хотя попытки предпринимаются. «Вокруг IT-парка создана шикарная инфраструктура. Рядом парки, лицеи и торговые центры, жилая застройка. Есть вся требуемая инфраструктура, чтобы могли зайти компании из ближайших регионов», — отметил Роман Сухарь.

«Есть вся требуемая инфраструктура, чтобы могли зайти компании из ближайших регионов», — отметил Роман Сухарь. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Почему так долго формируется зеленодольский парк? По словам Романа Сухаря, здание «Таттелекома» перешло в ведение Минцифры РТ только в прошлом году, долго проводилась оценка. А теперь главная проблема — найти ресурсы для реконструкции. «Нужно изменить планировку внутри помещений под нужды резидентов. Когда проводишь перепланировку, приходится менять инженерные сети», — рассказала Валерия Васильева. По ее словам, часть затрат готов зять на себя сам казанский парк, еще часть — администрация Зеленодольского района, но из бюджета РТ потребуется около 400 млн рублей. Когда проект будет готов? Зависит от итогов презентации, сообщили собеседники издания.

Зеленодольск готовят к конкурсам

Однако и на этот раз премьер-министр РТ воздержался от вердикта после осмотра экспозиции. Может, концепция «сырая», не то время или нет денег? О причинах остается догадываться. Сам глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев дипломатично обошел эту тему в своем ежегодном отчете за 2024 год. Так стоит ли масштабироваться, если создание IT-парка в малых городах больше экзотика, чем общий тренд? Есть ли шанс у туристического города на Волге ворваться в высшую лигу IT-индустрии?

Управляющая компания казанского технопарка ищет выход в привлечении инструментов федеральной поддержки. По словам Валерии Васильевой, разрабатывается заявка на участие в конкурсном отборе по постановлению правительства РФ №1119, когда УК получает субсидии на возмещение затрат по модернизации инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, а потом возвращает за счет налоговых поступлений от резидентов.

По словам Валерии Васильевой, разрабатывается заявка на участие в конкурсном отборе. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

План Б — это возможность участия в конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору 100 технопарков до 2030 года. Отбор стартует в апреле этого года, но есть нюанс. Татарстану, как региону с высокими показателями социально-экономического развития, «срезали» лимит субсидий в 10 раз — до 50 млн на каждый IT-проект. «Регион может заявиться на получение господдержки по 5 проектам, но лимит на каждый — 50 млн рублей. Для регионов с низким социально-экономическим развитием лимит на каждый проект — 500 млн рублей. Итоги подведут в конце мая», — рассказал руководитель направления «Инфраструктурное развитие» Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Серегин.

— В соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию не менее 100 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для субъектов МСП (перечень поручений от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (п.12 «г»)) реализация мероприятия по созданию промышленных парков с 2025 года осуществляется Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъекты Российской Федерации разделены на 4 группы в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности. Республика Татарстан относится к 4 группе, где средства субсидии из федерального бюджета (не более 50 млн рублей), могут быть направлены только на закупку оборудования (финансирование с 2026 года). На сегодняшний день процедура отбора не объявлена. Республикой Татарстан ведется работа по подготовке заявок, — сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

В настоящее время более 280 татарстанских компаний воспользовались региональными мерами поддержки ИТ-отрасли, следует из отчета РУС СОФТ. До конца 2026 года для резидентов действует пониженная ставка по УСН: 1% «доходы», 5% «доходы-расходы». Кроме того, есть разнообразные инструменты поддержки стартапов: «Студенческий Стартап» (грант 1 млн на идею), программа «Старт» (грант на новый проект — от идеи до решения, готового к выходу на рынок; от 4 млн до 12 млн), программа «Развитие» / «Коммерциализация» (грант на развитие и выход новых решений — до 30 млн), программы от Сколково (гранты на пилотное внедрение ПО/ ПАК; от 20 млн до 700 млн). Всего на Татарстан приходится около 4% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 70 млрд).

Окупаемость — не меньше 10 лет

«Инвестиции в IT-парки в малых городах будут окупаться в течение 10 лет — это дольше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Но этот срок можно «подтянуть», если привлечь федеральные инструменты поддержки», — высказал свое мнение Михаил Серегин о способе вживления IT-инфраструктуры в провинциях.

По его словам, создание технопарков с каждым годом дорожает. «Окупаемость технопарка до 5 тысяч кв. м, если посадить около 20 компаний, составит 10 лет. Сейчас технопарки в сфере высоких технологий привязаны к промышленности. Согласно ФЗ-488, резиденты обязаны выстраивать синергию с прилегающими предприятиями. Опыт работы технопарков в Челнах и Тольятти, созданных по первой программе Минцифры РФ, показывает высокий результат. Они заполнены полностью. Инвестиции в провинциях окупаются, если есть дополнительные преференции для резидентов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Можно ли переманить резидентов из других регионов? «Совокупный оборот софтверных компаний Марий Эл составляет примерно 15 млрд, но, по базе РУССОФТ, не превышает 4 млрд. Следовательно, можно предположить, что некоторые компании перевели большую часть бизнеса в другие регионы», — отметил главный аналитик РУССОФТ Павел Желновицкий. Видимо, условия для высокотехнологичного бизнеса, создаваемые местными органами власти, хуже, чем во многих других регионах.

— Появление новых игроков на рынке, таких как филиалы IT-парков, это позитивное явление, которое способствует развитию инновационной экосистемы в Республике Татарстан и в России в целом, — прокомментировали в пресс-службе Иннополиса. — Каждый проект, будь то ОЭЗ «Иннополис» или филиалы IT-парков, имеет свою уникальную специализацию и задачи, что позволяет нам не конкурировать, а дополнять друг друга. «Иннополис», как крупнейший IT-центр в регионе, предлагает резидентам уникальную инфраструктуру, образовательные возможности, а также доступ к международным рынкам и исследовательским проектам. Развитие филиалов IT-парков в Зеленодольске и Набережных Челнах создаст дополнительные возможности для стартапов и компаний, которые смогут выбирать наиболее подходящие для себя условия.

«Проект в Зеленодольске — логичное продолжение проекта в Казани и важный шаг в контексте стратегического развития региональной сети, — отметила Ольга Широкова, партнер NF GROUP. — Данный проект, в отличие от более крупных IT-центров в мегаполисах, может позиционироваться как для бизнеса самого Зеленодольска, так и как альтернатива для компаний, которым требуется доступ к ресурсам и инфраструктуре, но с меньшими затратами».