Новые власти Сирии заявили о завершении операции против сторонников Асада

Фото: Динар Фатыхов

Сирийское Министерство обороны заявило о завершении операции против сторонников бывшего президента Башара Асада на западе страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Представитель ведомства Хассан Абдула Гани заявил, что властям удалось «выбить остатки режима из жизненно важных центров и обезопасить большинство основных дорог». Он также отметил, что «службы безопасности будут работать на следующем этапе, чтобы усилить стабильность и поддержать безопасность в стране», и подчеркнул, что борьба с остатками прежней сирийской администрации продолжится.

Вооруженные столкновения начались 6 марта в районах проживания алавитов, этнического меньшинства, представителем которого являлся Асад. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за два дня боев погибло более тысячи человек, из которых 745 — мирные жители, 125 — члены сирийских сил безопасности и 148 — бойцы, лояльные Асаду.

Напомним, что власть в Сирии сменилась в декабре 2024 года, когда сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Кремль выразил обеспокоенность развитием ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 марта заявил, что эта озабоченность разделяется во многих странах мира и международных организациях, включая ООН. Россия и США инициировали срочные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии.

Рената Валеева