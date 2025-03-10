Фотограф Федерации лыжных гонок России Анна Брюхова: «Запечатлеть страдания красивыми, а полет — легким»

Анна Брюхова на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Фото: Мария Зверева

В Казани завершился чемпионат России по лыжным гонкам, красоту которого ежедневно снимала Анна Брюхова — фотограф Федерации лыжных гонок России. Когда-то Анна сама профессионально занималась лыжными гонками, а теперь — увлеченно их фотографирует, передавая всю сложность и красоту своего вида спорта. Подробнее о том, какой путь прошла девочка-лыжница из маленького Северодвинска, как продала машину, чтобы купить фотоаппарат, и как карамельки помогают продержаться в зимнем лесу, — в интервью «Реальному времени».

«С условием фотографировать»

— Как в твоей жизни появились лыжи?

– Любовь к лыжам появилась в три года – как только меня на них поставил дедушка. С того времени я с ними практически не расставалась, занималась профессионально и добегала до кандидата в мастера спорта.



После школы, правда, с лыжами пришлось на время завязать — результаты не шли, а в этом возрасте уже нужно быть на уровне сборной. Но лыжи настолько глубоко в сердце, что далеко от меня не уйдут, в этом мы уже убедились.

На тренировку с братом. предоставлено Анной Брюховой

– Когда пришло желание начать фотографировать?

– Лыжники часто используют фото— и видеофиксацию во время тренировок, чтобы отследить технику. В какой-то момент я почувствовала, что процесс съемки мне стал интересен не как возможность просто зафиксировать что-то. Примерно в то же время друг семьи, увлекавшийся фотосъемкой, рассказал, что у него есть фотоаппарат – старенький, но хороший, а сам он снимал уже на другой.

«Мне так жаль, что он лежит без дела! Я отдам его тебе, но с условием, что ты будешь фотографировать», – сказал он. Так в моей жизни появился первый серьезный фотоаппарат. Сначала разобраться в настройках было сложно, а потом понеслось...

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Самое очевидное доходит не сразу»

— Ты родом из Северодвинска, а сейчас живешь в Санкт-Петербурге. Был ли связан переезд с желанием развиваться как фотограф?



— Мы переехали в Питер всей семей в 2018 году, после смерти папы. Мне тогда было 20 лет – возраст, когда пора было определяться с будущим и слезать с шеи родителей.

Фотография была для меня особенным занятием — она никогда не надоедала. Даже во время собственных тренировок я с удовольствием отвлекалась на фотосъемку.

Я не начала снимать сразу после переезда. Сперва работала в разных местах, а фотография оставалась в виде хобби. Мой путь не был историей «успешного успеха», когда человек ради мечты бросает все, что у него есть, и начинает с нуля. Я ничего не бросала попросту потому, что и бросать было нечего, а «ноль» был моим балансом на карте.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Я работала оператором печати в копицентре, куда я тоже пришла из интереса и воспоминаний о папе — в Северодвинске он занимался поставкой копировальных машин в учреждения города. Мне показалось это чем-то вроде семейного дела, мне нравилось ощущать связь с папой.

— Когда ты полноценно занялась фотографией?

— Казалось бы, стать спортивным фотографом, имея спортивное прошлое, это самое очевидное решение. Но, как всегда, самое очевидное до нас доходит не сразу. Три года назад у меня была операция, из-за которой пришлось взять паузу на основной работе.

Тогда мне начали подворачиваться как раз спортивные съемки — не лыжные, была весна, — но я почувствовала искру и прониклась спортивной съемкой.

C фотографом Романом Кручининым. предоставлено Анной Брюховой

Летом 2022 года я поехала в гости к подруге. В этот момент неподалеку, в Малиновке, на сборах была команда России, и, конечно, мне было интересно на них посмотреть, в том числе через объектив, поэтому я поснимала тренировку группы Юрия Бородавко. Тогда меня радовал сам факт, что получилось их пофотографировать. Я выложила снимки себе в социальные сети и надеялась, что хоть кто-то из ребят поставит лайк или сделает репост, а отреагировали... Все.

— Чья реакция запомнилась больше всего?

— Помню, как мне написал чемпион мира среди молодежи Андрей Собакарев — назвал фотки классными и попросил их прислать. Мой пульс сразу улетел за 200. На второй день вечером отреагировал и Александр Большунов — сказал, что фотографии хорошие, и спросил, надолго ли я в Малиновке. На следующий день у меня уже были билеты на поезд, но я рискнула и снова поехала снимать: Саша попросил отснять перчатки, у него запускался свой бренд.

Так как у Саши большая аудитория, меня начали замечать: число подписчиков канала с 20 человек в момент выросло до 150. Казалось, что это какой-то розыгрыш.

С Александром Большуновым. . предоставлено Анной Брюховой

«Должности фотографа в сборной не было»

— Как ты начала снимать для Федерации лыжных гонок России?

— В сентябре того же года в Малиновке был летний чемпионат России. Мне очень хотелось поехать, но денег не было совсем — съемки не шли. Выручили друзья и позвали пожить у себя. После покупки билетов до Малиновки на карте у меня осталось две тысячи рублей — но риск был оправдан.

На чемпионате меня заметила пресс-атташе Федерации лыжных гонок России Мария Дуда, которая ведет проект «На лыжи». Мы договорились подумать о том, как можем поработать вместе. Несколько следующих месяцев она не писала — это сейчас я говорю об этом легко, а тогда была уверена, что на меня обратили внимание просто из вежливости. Позднее я поняла, что нельзя больше сидеть на месте и написала Маше сама. Она пообещала поговорить с Еленой Вяльбе, а я понимала — это никуда не приведет.

Анна Брюхова и Мария Дуда. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Должности фотографа в сборной не было, поэтому даже мечтать об этом было сложно. Казалось, что он им и не нужен, раз его до сих пор нет. Но вскоре Маша вернулась ко мне с новостями: «Аня, мы тебя берем. Через две недели на этап Кубка России в Тею поедешь?» Я была безумно рада и сразу согласилась.

— Пришлось ли покупать другую, более сложную технику?

— Первый серьезный фотоаппарат я купила в январе 2022 года. Для этого мне пришлось продать машину. Звучит громко, но на самом деле машина была простенькая. Тем не менее шаг был важным. Мне тогда очень помогал молодой человек. Мы с ним шутим, что сначала он мне помогает деньгами, а потом я буду зарабатывать миллионы и обеспечивать семью. Сейчас тоже докупаю новые объективы уже с помощью рассрочки или накоплений, так как машины на продажу закончились.

Показательный эпизод произошел в декабре 2024 года в Кирово-Чепецке: у меня сломался объектив, а ремонт встал в 30 тысяч, что для меня было значительной суммой. Я рассказала об этом в телеграм-канале с посылом: «Вот такой вот неприятный подарок под Новый год, представляете». Ребята-лыжники из сборной не только предложили скинуться и открыть сбор, но и за пару часов насобирали даже больше, чем нужно. Тогда я поняла, что на вопрос «В чем сила, брат?» я непременно отвечу: «В добре и людях!»



предоставлено Анной Брюховой

— Какие рабочие знакомства ты назвала бы судьбоносными?

— Их много, но могу выделить три основных — Мария Дуда, Елена Вяльбе и Александр Большунов. Без Маши не было бы ничего, в этой сфере она для меня как мама. Более того, мы похожи внешне, и за прошлый сезон нас около 20 раз принимали за родственниц. Теперь шучу, что у Маши трое своих детей, а я приемная четвертая.

Александр Большунов — какая фигура в мировых лыжных гонках! Больше всего поражает, что мы почти ровесники, у нас несколько месяцев разницы, а человек уже настоящая эпоха. Елене Вяльбе я тоже благодарна за свой путь, за возможность стать частью Федерации лыжных гонок России. В целом, внутри федерации очень много заботы, которая всегда согревает.



предоставлено Анной Брюховой

«Ношу с собой карамельки»

— Какой старт стал первым в официальном статусе фотографа Федерации лыжных гонок России?



— Первый этап Кубка России в Тее. Помню, что там была невероятная погода — солнце и относительно тепло, а я тогда, кажется, только вдыхала и даже забывала выдыхать.

— Как долго можешь снимать в заснеженном лесу?

— Самые долгие съемки — это марафоны или несколько забегов подряд. Не выходя из леса могу снимать по шесть часов подряд. Замечательно себя при этом чувствую.

— Что помогает не замерзнуть?

— У меня есть секрет — ношу с собой карамельки. Без них грустно, поэтому я всех угощаю и радуюсь, когда вижу, как серьезный и хмурый оператор трансляции меняется в лице, если ему предложить конфету.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Какие фотографии любишь больше всего?

— В прошлом году в Кировске я снимала Сашу Большунова с кубками — с его «хрустальным сервизом». Это был значимый момент.

Анна Брюхова, ФЛГР

Еще — да простят меня все спортсмены — очень люблю снимать падения и сломанные палки. Эти моменты не всегда попадают в трансляции и происходят чаще всего где-то в лесу, поэтому поймать их — настоящий вызов.

«Запечатлеть страдания и усилия красивыми»

— Что в работе для тебя важнее всего?

— Я знаю этот спорт изнутри. Знаю, сколько сил вкладывается в каждое движение, в каждый толчок. Лыжные гонки — лошадиный вид спорта, безумный труд. Для меня важно показать красоту спорта высших достижений. Истинное наслаждение — запечатлеть страдания и усилия красивыми, а полет — легким, естественным и будто не требующим титанических усилий.



— Бегаешь ли сейчас сама?

— Бегаю. Мне кажется, что для меня это разновидность психотерапии. Люблю, когда все плохо, пробежать «десяточку» по лесу и понять, что все хорошо, что больше ничего не тревожит.

Анна Брюхова в 3 года и в 18 лет. предоставлено Анной Брюховой

— Бывают ли непростые моменты и волнение?

— Большинство фотографов — возрастные и солидные мужчины. Мне, с блестками на щеках и косичками, первое время было непросто — меня не воспринимали всерьез, задавали кучу вопросов, не пропускали ближе. Но со временем стало проще. К счастью, поддержки, одобрения и помощи гораздо больше, чем чего-то плохого. Считаю, на что ты настроен, то и будешь замечать.

Сложен бывает характер работы — у нас много ночных перелетов. Но меня так заряжает процесс съемки, отдача от ребят и итоговый результат, что я осознаю эти сложности, но не боюсь их. Мне хочется как можно дольше работать в федерации и фотографировать до последнего.

Волнуюсь перед каждым стартом как перед экзаменом. Это ведь репортаж — он непредсказуем. Я не могу попросить ребят заново пробежать дистанцию, если не получится что-то заснять.

— Как бывший лыжник и действующий спортивный фотограф ты хотела бы что-то изменить в освещении лыжных гонок?

— Меня часто коробят новостные заголовки. Всем хочется скандалов, а мне — сделать мир добрее. В целом освещение лыжных гонок сейчас стало лучше. Появилась, например, классная передача «Лыжная страна», которая показывает наших спортсменов не машинами, а простыми людьми. Это важно.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Что ты посоветовала бы спортсменам, которые хотят продолжать работать в спорте после завершения профессиональной карьеры?

— Не стоит делать хоть что-то, чтобы только остаться в спорте. Важно прислушиваться к себе и делать то, что приносит удовольствие. То, что делаешь от души, обязательно приведет тебя туда, где ты должен быть. Делай, что должно и будь, что будет.

