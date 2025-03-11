Как будут жюрить «Русский детектив»

Оргкомитет премии «Русский детектив» объявил шорт-лист, членов жюри и первого победителя пятого сезона

Фото: Предоставлено пресс-службой премии «Русский детектив»

Премия «Русский детектив» была учреждена в 2020 году. Ее задача — поддержка и продвижение лучших произведений в области детективной и остросюжетной литературы и кино. Каждый год на соискание премии поступают заявки как от новичков, так и от признанных мастеров жанра. В пятом сезоне «Русского детектива» за звание победителя будут бороться книги, фильмы и сериалы, вышедшие в период с июня 2023 года по май 2024-го. Процесс отбора обещает быть непростым: из почти 500 заявок членам жюри предстоит выбрать лучшие произведения в десяти литературных номинациях и в трех кинономинациях. В этом году среди членов жюри — литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова.

«Писатель — это эгоистичная и себялюбивая профессия»

Длинный список премии «Русский детектив» был объявлен 10 февраля. После этого началось читательское голосование на сервисе LiveLib, где пользователи выбирали наиболее понравившиеся им произведения. Всего участвовало 4 852 пользователя, которые оставили 17 157 голосов. Для сравнения в прошлом сезоне было 15 тыс. голосов. В пятом сезоне премии самыми популярными номинациями в читательском голосовании стали «Открытие года», «Иностранный детектив» и «Автор года». По результатам этого голосования сформировали шорт-лист. Теперь эти произведения будет читать профессиональное жюри и к концу мая определит победителей в каждой номинации.

О том, почему мы так любимым детективы, читайте здесь.

Большинство голосов пользователей рекомендательного сервиса LiveLib собрала детективная история Марии Скриповой «Ненадежный свидетель» и победила в номинации «Выбор читателей». Скрипова уже 10 лет пишет книги. Но раньше издавалась только на площадках самиздата. «Ненадежный свидетель» — это дебютное произведение, которое вышло в издательстве.

Председателем жюри пятого сезона премии «Русский детектив» стала писательница Татьяна Устинова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А председателем жюри пятого сезона премии «Русский детектив» стала писательница Татьяна Устинова. «У меня в шпаргалке написано, что я должна сказать о конкуренции среди авторов после появления премии «Русский детектив». Но дело в том, что писатель — это эгоистичная и себялюбивая профессия, поэтому никто из нас никому не конкурент. Мы слишком любим копаться в себе. Но благодаря премии мы узнали имена, которые теперь любимы повсюду. Это Николай Свечин, Антон Чиж, Татьяна Корсакова, Елена Бриолей, Юлия Евдокимова и многие другие», — сказала Татьяна Устинова.

Короткий список в главной номинации «Преступление и наказание: детектив года»:

«Бояться поздно», Шамиль Идиатуллин («Редакция Елены Шубиной»);

«Убийство на улице Роз», Лия Виата («Эксмо»);

«Ненадежный свидетель», Мария Скрипова (Inspiria);

«Нить наяды», Елена Дорош («Эксмо»);

«Потусторонним вход воспрещен», Екатерина Ландер (Полынь).

Интервью с писателем Шамилем Идиатуллиным читайте здесь.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

У «Русского детектива», в отличие от литературной премии «Большая книга», члены жюри год от года меняются. В этом сезоне среди них генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, автор остросюжетных романов Людмила Мартова, писательница Наталья Жильцова, лауреат премии «Русский детектив» четвертого сезона Татьяна Корсакова, главный редактор и ведущий радиостанции «Калина красная» Александр Карпенко, кинокритики Сусанна Альперина и Егор Москвитин, врач-психиатр и ведущий тру-крайм-подкастов Василий Бейнарович, литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время» Екатерина Петрова, а также другие эксперты и представители блогерского сообщества.

«Блестящая интрига», «превосходный русский язык» и «книжный запой»

При выборе победителей члены жюри будут ориентироваться на те критерии, которые задает сам жанр, а также на субъективные впечатления. Татьяна Устинова считает, что в детективной истории должны быть «блестящая интрига» и «превосходный русский язык». И именно этого она ждет от произведений, которые вошли в короткий список премии.

Писательница Людмила Мартова будет опираться в своей оценке на «стилистические совпадения» у автора произведения и у себя как читателя. «Для меня, несомненно, важен сюжет и интрига, я очень ценю хороший русский язык. Но даже при его наличии часто бывает стилистическое несовпадение. В таком случае мне тяжело читать книгу», — сказала Мартова.

Она также отметила, что предпочитает психологические детективы и очень далека от мистики и фантастики. Поэтому надеется, что среди произведений короткого списка таких книг будет минимум.

Короткий список в номинации «Детективный триллер»:

«За грехи отцов», Анна Блейк («Жанры»);

«Не выпускайте чудовищ из шкафа», Карина Демина («Жанры»);

«Ненадежный свидетель», Мария Скрипова (Inspiria);

«Последняя осень. Буря», Дарья Пырх, Надежда Весенняя (Джем);

«Тоннель», Яна Вагнер («Редакция Елены Шубиной»).

Интервью с Яной Вагнер читайте здесь.

Писательница Яна Вагнер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Для меня нет ничего страшнее (в хорошем смысле) книжного запоя, когда погружаешься в книгу и не можешь ее отложить, обещаешь себе, что еще час почитаешь, а потом пойдешь спать, но не можешь оторваться. Если книга хорошо написана, а детективный фильм хорошо снят, то это затягивает и создает атмосферу, в которой пытаешь понять мозг преступника. Психологически тяга к подобным историям объясняется просто: мы хотим стимулировать миндалевидные тела в мозге, но в комфортных для нас условиях», — объяснил популярность детективных историй врач-психиатр и ведущий тру-крайм-подкастов Василий Бейнарович.

О том, почему мы любим тру-крайм, читайте здесь.

Поскольку в своей работе Бейнарович опирается на документалистику, ему хотелось бы увидеть, что автор произведения работал с архивами или общался со следователем.

Короткий список в номинации «Документальный детектив»:

«Битцевский маньяк. Шахматист с молотком», Елизавета Бута («Эксмо»);

«Закат «казанского феномена». История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана», Асгат Сафаров («Эксмо»);

«У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных убийцах со всего света», Тима и Валя Назаровы («Эксмо»);

«Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь», Таня Щукина (Inspiria);

«Якудза, или Когда и крабы плачут», Юрий Гайдук («Жанры»).

«Легкий, но и высокий жанр»

Главный редактор радиостанции «Калина красная» Александр Карпенко считает, что «детектив — это легкий, но и высокий жанр». А также он отметил, что детектив — это интернациональный жанр: «Русский детектив берет какие-то черты из американского и европейского, а потом, в свою очередь, развивает евразийский детектив».

Короткий список в номинации «Иностранный детектив (на русском языке)»:

«Искупление», Канаэ Минато (Inspiria);

«Пламя одержимости», Майк Омер (Inspiria);

«Признания», Канаэ Минато (Inspiria);

«Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин», Питер Боланд (Inspiria);

«Странные игры», Майк Омер (Inspiria).

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Карпенко добавил, что будет оценивать в книгах чувство времени и дух. «Даже если это детектив исторический, мистический или фантастический, то в нем должно быть что-то о современном человеке, о контексте, в котором мы находимся», — прокомментировал Александр Карпенко.

Короткий список в номинации «Исторический детектив»:

«Джулиус и Фелтон», Мария Дубинина («Полынь»);

«Ледяной ветер Суоми», Николай Свечин («Эксмо»);

«Похоронное бюро «Хэйзел и Смит», Мария Руднева («Эксмо»);

«Сокровища Рождественского монастыря», Ольга Баскова («Эксмо»);

«Яд Империи», Надежда Салтанова («Эксмо»).

О любви к историческим детективам рассказала и Татьяна Устинова, но также отметила, что пристально следит за теми, кто попал в короткий список в номинации «Открытие года»:

«Ариадна Стим. Механический гений сыска», Тимур Суворкин («Эксмо»);

«Маньяк», Сергей Леонтьев («Жанры»);

«Розы туманных холмов», Яна Черненькая («Жанры»);

«Царица роз и три папы», Янина Корбут («Эксмо»);

«Я рисую ангелов», Анна Блейк («Жанры»).

«Для меня «Открытие года» — это очень личная номинация, потому что ты открываешь книгу, читаешь, а потом понимаешь, что это твое. Такого автора я буду любить всю жизнь», — сказала Устинова. Кроме этого, писательница проявила интерес к книгам, которые вошли в номинацию «Детский детектив». «Мне бы очень хотелось, чтобы что-то очень достойное и по-настоящему детское получилось бы в этой номинации», — добавила Устинова.

Короткий список в номинации «Детский детектив»:

«Агент Кефирка и дело о пропавшем зеркале», Этери Заболотная («Феникс-Премьер»);

«Загадки лунного света», Дмитрий Суслин («Малыш»);

«Кот да Винчи. Школа злодейства», Катя Матюшкина («Малыш»);

«Таинственное ограбление библиотеки», Этери Заболотная («Проф-Пресс»);

«Эклер Пуадро и зефирный суп», Белла Абрикосова («Четыре»).

Посмотреть всех номинантов, которые попали в короткий список, в том числе фильмы и сериалы, можно на сайте премии. Жюри назовет победителей в начале июня во время книжной ярмарки «Красная площадь» в Москве.

