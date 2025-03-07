Из Ульяновска в Казань: УЗГА перебрасывает БПЛА

«УЗГА» может создать композитное производство в Казани, отказавшись от проекта в Ульяновске

Фото: Максим Платонов

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) переносит несостоявшиеся проекты по локализации композитных материалов из Ульяновска в Казань. После смены высшего руководства уральский холдинг переименовал дочернее предприятие «УЗГА-Ульяновск» в «БАС-СП» и перерегистрировал его в Казани. Гендиректором предприятия назначили Рамиля Ахмадеева — он оставил пост директора обособленного подразделения УЗГА в Казани, которое вело программу тяжелого БПЛА «Альтаир». По мнению экспертов, ему предстоит заняться запуском производства беспилотников, которые большей частью состоят из композитных материалов.

Перелет через Волгу

Уральский завод гражданской авиации, контролируемый холдингом «Технодинамика», провел кадровые перестановки внутри дочерних компаний и региональных филиалов. Наиболее заметным оказалось назначение Рамиля Ахмадеева. После нескольких лет руководства обособленным подразделением УЗГА в Казани по разработке программы тяжелого БПЛА «Альтаир» он отошел от этой темы и возглавил дочернее ООО «БАС-СП». Информация об этом отражена в системе «СПАРК-Интерфакс».

Экс-руководитель подразделения УЗГА Рамиль Ахмадеев занял должность гендиректора «БАС-СП» в конце прошлого года, следует из открытых данных. На этом посту он сменил Павла Царапкина, руководившего дочерним предприятием «УЗГА-Ульяновск». Эта ульяновская компания была учреждена в результате договоренностей Вадима Бадехи, на тот момент гендиректора УЗГА, и губернатора Ульяновской области Алексея Русских о запуске композитного производства в регионе, сообщала пресс-служба губернатора области.

Однако после смены высшего руководства завода (Бадеха стал главой ОАК, — прим. ред.) прежняя концепция регионального развития поменялась. «УЗГА-Ульяновск» был переименован в «БАС-СП», а сама компания мигрировала в Татарстан. Официального пресс-релиза по этому поводу не выпускалось. Сам Рамиль Ахмадеев передал «Реальному времени», что комментировать нечего.

Ахмадеев — выходец с Казанского вертолетного завода. Имеет высшее экономическое образование (бакалавр, затем магистр экономики). До этого трудился руководителем департамента анализа стратегических сделок и рынков капитала дирекции по финансам и экономике АО «Вертолеты России», а еще ранее работал начальником экономического управления — начальником планово-экономического отдела ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ).

«УЗГА–Ульяновск» не подписывалось на портовую ОЭЗ

Уход композитной «дочки» УЗГА из Ульяновской области прошел бескровно, рассказали собеседники «Реального времени». Новое производство планировали разместить в портовой особой экономической зоне области с налоговыми преференциями. Как сообщал гендиректор «Корпорация развития Ульяновской области» Сергей Васин, производство планировалось создавать в два этапа — сначала на 6 тыс. кв. м, затем расширить до 13 тыс. кв. метров.

— Общая численность работающих после реализации двух этапов — до 400 человек. Наличие в регионе сформированных компетенций в части композитных материалов и авиационного производства позволяет нашим партнерам рассчитывать на то, что наши вузы и средние специальные учебные заведения смогут подготовить необходимые кадры, — отмечал Васин.

УЗГА должен был пополнить композитный кластер области. В нем тогда работали австрийский «Хольцхоф Рус», «Авиастар-СП», «Аэрокомпозит-Ульяновск», китайский завод по производству лопастей ветрогенераторов «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», «Металл-Композит». Тогда начала монтаж оборудования компания «Гален» — производитель композитных материалов для строительной отрасли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, «УЗГА-Ульяновск» за несколько лет переговоров так и не подписал соглашение о получении статуса резидента ульяновской ОЭЗ, рассказали собеседники «Реального времени». «Никаких обязательств у него не было. Слишком долго проходили согласования с Москвой. Поэтому УЗГА легко «перелетел» в Татарстан. Говорить о каких-то потерях не приходится», — отметил источник. Сумма инвестиций в проект не называлась.

Кроме того, сказался острый дефицит рабочих рук. «Если бы они остались в Ульяновске, то не смогли бы набрать кадры. Большая часть квалифицированных рабочих ушла на сборку самолетов в «Авиастар-СП», где средняя зарплата выросла до 100—200 тысяч рублей. Это выше, чем на Казанском авиационном заводе», — добавил он. Собеседники подчеркнули, что перемены в политике УЗГА связаны исключительно со сменой руководства холдинга.

Чем завлекла Казань

УЗГА входит в холдинг «Технодинамика» российского бизнесмена Виктора Григорьева, сообщали федеральные СМИ. Ей принадлежит больше 50% акций завода. Развивается в двух направлениях: создание легких самолетов и БПЛА. Так, в 2022 году уральский холдинг заключил контракт на разработку самолета «Байкал» стоимостью 3,5 млрд рублей. Завершить опытно-конструкторские работы предполагалось в 2024 году, после чего выпускать по 30—50 воздушных судов в год. Затем сроки по ОКР сместились на 2026 год.

взято с сайта Ростех

Второе направление деятельности — разработка и выпуск ударно-разведывательного БПЛА «Форпост». В феврале этого года «Технодинамика» собиралась заключить мировое соглашение с кредиторами ОКБ «Симонова», которое до банкротства занималось программой тяжелого БПЛА. Однако его утверждение сорвалось: за два дня до заседания в арбитражном суде требование о вхождение в реестр кредиторов подала структура Минобороны РФ. Эксперты связывают интерес «Технодинамики» к документации ОКБ с желанием укрепить блок производства БПЛА.

— Почему перенесли в Казань? Думаю, что Татарстан имеет значительно больший промышленный потенциал и поддержку руководства республики, то есть возможностей у УЗГА будет больше, а бюрократические вопросы решать легче. Композиты сейчас развивать несложно, технологии есть, материалы тоже, и это не исключает развитие БАС, а только даст синергетический эффект, — считает главный редактор портала «Авиация России» Андрей Величко.

Чем займется «БАС-СП»

Скорее всего, перенесенное в Казань предприятие займется выпуском БПЛА из композитных материалов. «Насколько я понимаю, основным направлением работы «БАС-СП» может стать создание элементов конструкции для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — предполагает главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, — Беспилотники составляют существенную долю продукции в линейке УЗГА. Композитные материалы здесь широко применимы. Думаю, не ошибусь, если компания наверняка будет и далее работать над развитием данного направления, сохраняя свои лидирующие позиции в отечественной индустрии. Поэтому производство композитов будет востребовано».

С другой стороны, композиты могут быть востребованы в других проектах завода, включая выпуск самолетов «Байкал» и «Ладога». «Сначала от композитов в этих проектах отказались, — напомнил Андрей Величко. — В качестве причины заявлялась недостаточная изученность их поведения в сложных климатических условиях северных регионов. Но думаю, это не совсем так, даже вообще не так. Предполагаю, что у УЗГА недостаточно опыта, или как говорят компетенций, в этой области, а наработать такой опыт нужно время. Поэтому композитов в этих двух проектах — по минимуму. И вряд ли их будут переделывать». «Раз была создана специализированная компания под композитное производство, то потенциально она могла бы быть задействована не только в производстве дронов, но и в рамках пилотируемых программ», — допускает Денис Федутинов.

взята с телеграмм-канала УЗГА

— А вот применение композитов в беспилотной авиации — это требование времени. Поэтому решение УЗГА не удивительно, а вполне логично. И компетенции на будущие проекты получат. Кстати, у них есть замечательный ударно-разведывательный БПЛА «Форпост», то есть БАС для них не что-то новое. Будут развиваться дальше, надеюсь, результат увидим через пару лет, — отметил Величко.