«В условиях манипулятивных воздействий»: как безработная из Чистополя стала биодроном

Обвиняемую в поджоге военной прокуратуры в Казани «вели» лжесотрудники военной разведки, ФСБ и Сбербанка

Фото: Михаил Захаров

Статус потерпевшей по делу об оформлении кредитов в сумме 700 тысяч рублей в рамках «спецоперации чекистов» получила 50-летняя Светлана Рузанова. Та самая, что обвиняется в теракте с попыткой поджога здания военной прокуратуры Казанского гарнизона. По данным следствия, действия Рузановой в обоих случаях направляли одни и те же люди. А психологическая экспертиза выявила — террористкой безработная из Чистополя стала в результате умелых манипуляций, которые нарушили ее способность восприятия происходящего, самостоятельность выбора и интеллектуальный контроль. Подробности резонансного дела — в материале «Реального времени».

Адвокат обнародовал «смягчающие» детали опасного преступления

Новые детали дела казанской поджигательницы вскрылись на заседании Вахитовского райсуда Казани, который в очередной раз решал — продлевать ли обвиняемой прописку в СИЗО еще на месяц. Уголовное дело о террористическом поджоге в Казани расследуют следователи Центрального военного округа. На заседании ходатайство поддерживал замруководителя 384-го военно-следственного отдела Михаил Шураев.

— Рузанова обвиняется в совершении особо тяжкого преступления по пункту а ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта по предварительному сговору или организованной группой). По материалам известно — она привлекла к совершению своего преступления несовершеннолетнего сына, — не вдаваясь в детали, напомнил он. — Более мягкая мера, по нашему мнению, не может быть избрана.

Представитель военного следствия настаивал на продлении ареста. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Под стражей женщина находится с 24 августа 2024 года. Свой 50-й день рождения — в прошлом ноябре — встретила в камере СИЗО и в разлуке с 13-летним сыном. В настоящее время за ребенком присматривают старший брат, родной отец, бывший муж Рузановой, и бабушка.

На заседании суда обвиняемая просила об одном: «Прошу домашний арест. У меня несовершеннолетний ребенок». На вопрос о трудоустройстве сообщила — стояла на учете в центре занятости, но с 1 сентября 2024-го должна была выйти на новую работу.

Адвокат Азамат Каюмов просил рассмотреть и возможность запрета определенных действий. Намерений скрываться у Рузановой нет, как нет и загранпаспорта, при этом новых следственных действий с ней в период между продлениями не проводилось, поделился защитник. Месяц назад его клиентку под конвоем вернули в Казань из Уфы, где проходила стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. С ее результатами ни защиту, ни суд не знакомили.

Не приобщили к материалам и заключение казанских психиатров, проводивших амбулаторную экспертизу той же обвиняемой. «Согласно этому документу, в действиях Рузановой, возможно, вообще отсутствует состав преступления», — заявил на заседании Каюмов и огласил выдержки из акта медицинских экспертов. Согласно заключению, душевных болезней у арестованной не выявлено, однако установлено, что в момент совершения преступления она не вполне отдавала отчет своим действиям, поддавшись внушению манипуляторов, с которыми общалась в мессенджерах в режиме онлайн.

В ходе амбулаторной экспертизы было установлено: Рузановой манипулировали. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«У подэкспертной была нарушена актуальная способность смысловой саморегуляции в рассматриваемой ситуации вследствие наличия психологически зависимого состояния с искаженной в момент правонарушения структурой деятельности. Указанное состояние возникло в условиях манипулятивных воздействий, затрагивающих ведущие ценностные образования и наиболее уязвимые звенья в личностной структуре подэкспертной. Оно оказало существенное влияние на сознание и деятельность, нарушив ее способность к пониманию социально-значимых параметров происходящего, самостоятельному выбору и принятию решений, значительно ограничив ее критические и прогностические способности, интеллектуальный самоконтроль», — таков вывод амбулаторной экспертизы по результатам обследования Рузановой.

Совпадает ли эта позиция с результатом уфимских врачей-экспертов Каюмову и Рузановой пока неизвестно. Однако уже сейчас, по мнению защиты, можно говорить о том, что обвинение о преступлении в составе организованной группы не подкрепляется доказательствами. Так же как версия о том, что жительница Чистополя была идейной противницей специальной военной операции России и осознанно пошла на сотрудничество с неустановленным сотрудником ЦИПсо ВСУ (Центр информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины) с целью совершения опасных и устрашающих актов на территории РФ.

Срок следствия по делу Рузановой продлен до 24 марта. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представитель военной прокуратуры Казанского гарнизона оценку новым фактам давать не стал, просил продлить срок ареста. Суд оставил фигурантку в СИЗО.

Звонок «из Пенсионного фонда» с криминальными последствиями

Уже после заседания адвокат обвиняемой сообщил журналисту «Реального времени», что после задержания Рузановой и ее водворения в СИЗО следователи отдела полиции «Япеева» возбудили дело еще по двум статьям УК РФ — о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и кредитной афере. «В рамках этого дела моя клиентка признана потерпевшей», уточнил Азамат Каюмов.

Вкратце защитник пояснил — то самое манипулятивное воздействие началось отнюдь не в день поджога, а почти за две недели до него. На допросе Светлана Рузанова рассказала, как с 12 августа плотно общалась в мессенджерах с неизвестными лицами — сначала с «сотрудницей Пенсионного фонда», затем с «Еленой Малиновской из Центробанка» и «следователем ФСБ Воробьевым», который выходил на видеосвязь на фоне флага России во всю стену, растянутого в его «служебном кабинете».

Защитник обвиняемой Азамат Каюмов рассказал о признании потерпевшей в деле об аферах. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Согласованные указания трех разводил-самозванцев способствовали уводу у ныне обвиняемой значительной суммы — 862 тысячи рублей. Из них 680 тысяч — это полученные ею 12 и 13 августа кредиты в двух банках, остальное — личные сбережения ее, младшего сына и матери, а также выручка от сданных в ломбард украшений. Причем все средства были собственноручно зачислены Рузановой на некие «безопасные» счета, которые ей диктовала «Малиновская».

А когда кредиты этой безработной жительнице Чистополя давать перестали, в команде аферистов объявился четвертый человек — «офицер военной разведки Андрей Борисович». Если верить Рузановой, первые трое лишь советовали, пугали потерей денег, направляли и обещали — все будет хорошо, а вот последний разговаривал с ней почти как с врагом народа, с ходу начал угрожать — мол, своими отправками денег на «защищенные счета» Рузанова финансировала террористов, и теперь ей и ее малолетнему сыну, за то что сопровождал маму и помогал ей с установкой онлайн-приложений, грозят солидные сроки — вплоть до пожизненного. Правда, с оговоркой — если женщина согласится «помочь родине» и заключит контракт на определенные действия ради общего блага, посадки можно избежать.

«Запись на прием», «безопасный счет», «страховка кредита»

Почему Светлана Рузанова поверила? Потому что поначалу все выглядело весьма безобидно. 12 августа раздался звонок от «работника Пенсионного фонда», обратились по имени-отчеству и информировали: «Вам не засчитали трудовой стаж и необходимо записаться на прием к сотруднику Надежде Сергеевой, чтобы исправить это упущение». Совпадение или нет, но в чистопольском отделении Социального фонда действительно трудится такой человек, более того, та Сергеева является соседкой матери Рузановой. Правда, близко они не знакомы. Но информация от неизвестного человека сразу вызвала доверие.

По банкам и местам возможной локации машин с «черными» номерами Светлана Рузанова, по указке «кураторов», брала сына с собой. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее ей поведали — для записи на прием требуется СМС-код, и она сообщила его, не зная, что открывает доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». Через полчаса новый звонок в мессенджере, уже от «Малиновской»: мошенники похитили доступ к личному кабинету на «Госуслугах» и получили доступ ко всем ее банковским счетам, сейчас будут брать кредиты, и спастись можно лишь одним способом — взять кредиты самой. При этом у самозваной «сотрудницы ЦБ» имелись данные, что Рузановой одобрен кредит на сумму 200 тысяч рублей, о котором она и не просила. Чтобы получить его — достаточно установить на мобильный приложение, позволяющее снимать средства с банкомата и оплачивать счета без предъявления карты — телефоном.

Тут с установкой как раз и помог сын-подросток. А «Елена Малиновская» предупредила: «Скоро позвонит сотрудник ФСБ». Действительно, позвонил мужчина, назвавшийся представителем этой службы «Воробьевым». При этом российский флаг за его спиной лишь добавлял веса словам «офицера». Он расспросил Рузанову о деталях случившегося, сказал, что они будут проводить операцию по отлову мошенников, а ее задача — выполнять указания «Елены из ЦБ». Та не заставила себя ждать — тут же перезвонила и сообщила: нужно ехать в банк, и сама вызвала Рузановой такси, а еще попросила взять сына с собой, чтобы тот помог с приложением, поскольку сама Светлана с гаджетами не дружит.

Такси до банка и домой Рузановой оплатили, очевидно, чтобы не вступила в контакт по дороге с кем-нибудь. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако снять деньги с помощью телефона не получилось, и «Елена» отправила ее в кассу, предупредив — кассир будет отговаривать, говорить, что большая комиссия за снятие средств. Светлана указания выполнила в точности и получила за минусом комиссии почти 195 тысяч рублей. Затем, следуя инструкции, отошла от банка на 200 метров и набрала «Малиновскую»: та потребовала установить еще одно приложение, а затем продиктовала реквизиты «безопасного счета», по которым нужно зачислить средства в банкомате другого отделения банка.

Чеки о зачислении 5 и 190 тысяч Рузанова сфотографировала и отправила «сотруднице ЦБ» и на вызванном той такси отправилась домой. Правда, через несколько часов снова отправилась в банк — теперь уже другой, ведь «Елена» сообщила об оформленном аферистами кредите на сумму 300 тысяч на Рузанову, который можно блокировать, взяв такую же сумму. «Когда мошенникам станет известно, что вы сотрудничаете с Центробанком, они активизируются и будут задержаны сотрудниками ФСБ, а ваши деньги будут спасены», — вспоминала обвиняемая-потерпевшая слова «Малиновской» на одном из допросов.

Блокировать аферу ей предложили новым кредитом, но не на 300 тысяч, а на максимальную сумму, какую даст банк. Рузанову это не насторожило. 13 августа ей одобрили заём на 480 тысяч рублей, она обналичила деньги и внесла через банкомат на очередной «безопасный счет». На этом «Елена» не успокоилась, отправила женщину в третий банк, однако там в платежеспособности клиентки усомнились и отказали. Но от Рузановой никто не отстал.

На мобильный обвиняемой-потерпевшей по указке аферистов установили приложения, позволяющие снимать и отправлять деньги без пластиковой карты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В новом звонке «Елена» поинтересовалась недвижимостью Рузановой, а далее «следователь Воробьев» информировал: ее данные мошенникам передал сотрудник банка, и они готовят задержание, за деньги на безопасном счете велел не беспокоиться. До 16 августа «Елена» ежедневно сообщала — работа ведется, о деньгах не волнуйтесь, потом передала — уходит в недолгий отпуск. А 19-го позвонил «следователь» со странным указанием — необходимо погасить страховку по кредитам в размере 194 тысячи рублей, и это очень важно. Деньги, разумеется, также требовалось перевести на безопасный счет.

Дальше к обработке Рузановой вновь вернулась «Елена» — «найди 194 тысячи». Женщина набрала 35 тысяч своих, заняла 80 тысяч у матери и перезвонила — сказала, что больше нет. На следующий день после зачисления этих 115 тысяч, «Елена» напомнила — нужно и остаток внести, в ответ услышала: «занимать уже не у кого». Далее «сотрудница ЦБ» поинтересовалась наличием ценностей в доме и, услышав про украшения, попросила их сфотографировать, а затем — снести в ломбард. Из ломбарда Рузанова вернулась с 57 тысячами, еще 10 выпросила у сына, который копил на новый телефон. Полученную сумму ее попросили положить на личный счет в татарстанском банке, а уже оттуда перевести по реквизитам через банкомат.

«Елена» сообщила — скоро все будет разблокировано, и обещала выйти на связь 21 августа. Но 21-го дозвониться своим кураторам в «ЦБ» и «ФСБ» женщина не смогла, а 22-го обещания о скором решении проблем возобновились.

Подсудная охота на «черные» номера

24-го вечером на связь вышел «Воробьев» со словами, что завтра с ней свяжется другой следователь, и нужно обязательно выполнить его требования. Этот другой назвался «Андреем Борисовичем» и огорошил: те деньги, что она переводила — случайно ушли на Украину, на них закупили оружие и будут убивать наших ребят: « А раз с тобой ходил твой сынок — оба вы террористы, мы его упрячем надолго, совершеннолетие встретит в тюрьме», — пригрозил он. Правда, тут же предложил помощь: «Надо свою репутацию обелять и родине помочь — заключить с родиной контракт. Иначе тебя и твоего сыночка мы за финансирование терроризма отправим в тюрьму».

По приказу «офицера разведки» Рузанова побывала в военкомате Чистополя, в Казани наведалась в военный госпиталь и танковое училище. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«Борисович» поинтересовался — есть ли в городе машины с «черными» номерами, не поясняя, что госномера с белыми буквами на черном фоне традиционно присваивают транспорту Минобороны. Она сказала — не видела. Он спросил про воинские части в городе. В ответ услышал про кадетскую школу и сказал — съездить к военкомату и сфотографировать автомобили там. Указание было выполнено, но на парковке у чистопольского военкомата имелся лишь гражданский транспорт.

«Офицер военной разведки» дал новое указание — купить 5-литровую канистру и залить ее на заправке. На первой канистр не было, нашли на второй. Сын все это время был рядом с Рузановой, но в происходящее не вникал. После указания вернуться домой и разлить бензин по бутылкам — женщина все-таки заволновалась, спросила «офицера» — будут кого-то поджигать?

Ответ ее немного успокоил: «Если и будут, людей там не будет. Все делается в интересах Российской Федерации и все под контролем». Далее Светлана Рузанова записала видео, на котором повторила продиктованные ей сообщения, содержание которых сейчас помнит смутно. Говорит, там были фразы, что она «готова сотрудничать» с каким-то департаментом, «чтобы обелить свою репутацию», и кроме того «выражает отдельную благодарность сотрудникам Николаю и Малому». Кто они такие — понятия не имеет.

Затем «биодрону» Рузановой указали цель — взять такси и ехать в Казань. Она сказала — денег нет, «Борисыч» поинтересовался расценками и перевел на карту женщины более 5 тысяч рублей. «Не медли, бери бутылки, сына и езжай», — приказал «разведчик».

Целью «зомбированной» женщины стало здание, которое делят военная прокуратура и Казанский гарнизонный суд. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На допросе обвиняемая сообщала, что до военной прокуратуры в центре Казани она на такси побывала еще в нескольких точках — у танкового училища, военного госпиталя, в Военном городке-2, и нигде тех самых машин с «черными» номерами не встретила. При этом в пути «Борисыч» неоднократно звонил Рузановой по видеосвязи и просил показать места, где они с сыном находятся. А на Дзержинского попросил снять окна здания, причем в кадр попала и вывеска гарнизонного суда, а еще — сотрудники полиции, которые стояли за углом.

«Не беспокойся! Это наши сотрудники, они в курсе операции. Все делается в интересах России. Как проведем операцию — бежишь к ним и говоришь им кодовое слово», — сориентировал «разведчик». Кодовое слово Рузанова воспроизвести на допросе не смогла. Но призналась — следом получила указание: ищи камень — нужно разбить окно, вылить внутрь одну бутылку, другую закинуть и поджечь. В итоге обломок брусчатки оказался в руках у сына-подростка и тот не с первого раза смог расколоть пластиковое стекло, а дальше мама исполнила «заложенную программу», и, испугавшись хлопка и начавшегося пожара, кинулась бежать. Те самые полицейские ее быстро догнали и были очень удивлены, когда та стала повторять кодовое слово.

«По моему мнению, умысла на совершение тяжкого преступления у Рузановой не было. Ее действия охватываются статьей 167 УК РФ — повреждение чужого имущества», — считает адвокат Азамат Каюмов и отмечает — с июля 2024-го на рассмотрении в Госдуме находился законопроект о внесении поправок в УК.

Коснутся ли Рузановой принятые Госдумой РФ и одобренные президентом страны поправки в Уголовный кодекс покажет время. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Группа депутатов предложила дополнить часть 2 статьи 167, в которой сейчас указывается лишь квалифицирующий признак «из хулиганских побуждений», словами «по мотивам политической, идеологической, расовой, религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

«28 февраля законопроект об этих поправках подписал президент страны. Я считаю, что эта норма должна применяться к таким, как моя клиентка. Когда речь идет о тяжких последствиях в виде повреждения имущества, но умысла на теракт у человека нет», — говорит защитник Рузановой.

По его же словам, никакой ненависти к своей стране у его подзащитной нет. Она далека от политики, но, к сожалению, легко внушаема.