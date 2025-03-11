Рикошетом по складам: «СберЛогистика» переселяется в «Мегу»

Логистический оператор отказался от услуг складов в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Федеральный логистический оператор «СберЛогистика» полностью отказался от размещения в логоцентрах Татарстана. Вместо этого компания арендовала в казанской «Меге», по словам его управляющего, свыше 23 тысяч кв. м торговых площадей — там, где раньше находилась экспозиция мебели шведской компании IKEA. Скорее всего, «Мегамаркет» забронировал это место под склад сроком на 5 лет, арендные ставки могут быть ниже, чем в пригородных складах — в пределах 1 тысячи рублей/кв. м, считает управляющий партнер Perfect RED и полпред РГУД в РТ Елена Стрюкова. «Вряд ли торговый центр сможет увеличить покупательский трафик с приходом «Мегамаркета», зато логистические комплексы могут понести ущерб от разрыва отношений», — недовольны участники рынка.

«СберЛогистика» отказалась от аренды, ПВЗ и постаматов

Партнерство известного «зеленого» бренда и «Газпромбанка», которому полтора года назад перешли все 14 популярных торгово-развлекательных центров «Мега» в стране, привело к серьезной встряске на региональном рынке коммерческой недвижимости. После того, как крупнейшие банки «Сбер» и ГПБ договорились о заполнении пустующих площадей IKEA российскими складами «Мегамаркета», логистический оператор стал избавляться от прежних локаций, выбранных под хранение товаров.

Как утверждают участники рынка, «СберЛогистика» готовится или уже начала расторгать договоры аренды площадей в логистических парках в регионах. «О каких объемах идет речь, пока точно неизвестно. Но, судя по всему, ситуация касается большей части ее портфеля», — отмечает источник. По его оценке, под расторжение попадает более 1,5 млн кв. м, что довольно большая цифра. Часть забронированного объема потеряют и строящиеся логистические комплексы вблизи Казани.

Как утверждают участники рынка, «СберЛогистика» готовится или уже начала расторгать договоры аренды площадей в логистических парках в регионах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Да, из казанских логопарков мы уйдем, — подтвердил в разговоре с «Реальным временем» операционный директор «СберЛогистики» Алексей Шестов, по его словам, компания отказалась от аренды складов в пригородных логических комплексах Казани в пользу единого места на территории ТРЦ «Мега», — В казанской «Меге» мы арендовали около 30 тысяч кв. метров. Уже начали работать.

По его словам, отсюда будет осуществляться доставка клиентских заказов в режиме «день в день», т. е. сервис перейдет на доставку «по клику». Это значит, что маркетплейс «Сбера» полностью откажется от доставки в ПВЗ и постаматы. Он будет собирать и хранить заказы по модели FBO, используя собственную логистику. В конце января «СберЛогистика» уведомила владельцев ПВЗ о прекращении сотрудничества.

Маркетплейс «Сбера» полностью откажется от доставки в ПВЗ и постаматы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Строящиеся в других регионах 1,5 млн метров складских площадей остаются за нами, — заверил Алексей Шестов. — Но в Казани их нет, в Казани остается под аренду только «Мега».

Общая площадь арендованных складов в торговых центрах «Мега» составит около 400 тысяч кв. метров.

Склад «Мегамаркета» забронирован на 5 лет

Управляющий директор ТРЦ «Мега Казань» Лиана Серазетдинова уточнила, что арендованная площадь в Казани составит свыше 23 тысяч кв. метров. Это примерно треть от общей площади, которая пустовала в «Меге» после ухода IKEA. Спикер добавила, что названная цифра в 30 тысяч кв. метров, является средним метражом аренды, которую забирает «СберЛогистика» в регионах. Раскрывать детали договора она не стала.

Скорее всего, «Мегамаркет» забронировал это место под склад сроком на 5 лет, арендные ставки могут быть ниже, чем в пригородных складах — в пределах 1000 рублей/кв. м, считает Елена Стрюкова, управляющий партнер Perfect RED и полномочный представитель РГУД в РТ. Это ниже примерно на 20—30%, чем в логистических центрах в пригороде Казани.

Арендные ставки в «Меге» могут быть ниже, чем в пригородных складах, считает Елена Стрюкова. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

В настоящее время арендные ставки в ТЦ Казани варьируются в пределах 1,1—1,2 тысячи рублей за кв. м (в торговой зоне). Они сравнялись со складскими ставками — 1,2—1,5 тысячи кв. м. Правда, ставки в логистических центрах за год выросли в три-четыре раза, тогда как в торговле они стагнировали.

До начала пертурбаций «СберЛогистика» договорилась об аренде 2,3—2,7 млн кв. м примерно в 60 логопарках, из них около 900 тысяч кв. м — работают, остальные строятся, сообщала ранее газета «Ведомости». Из готовых объектов точно сохранят «PNK Парк Внуково» (около 50 тысяч кв. метров).

— Причины такого решения непонятны. Есть информация, что Сбербанк сокращает инвестиции в логистическое направление. Оно на фоне конкуренции с Ozon и Wildberries требует огромных инвестиций, а отдачи в среднесрочной перспективе не предвидится. Если это правда, то «СберЛогистику» ждут сокращение персонала (кто-то утверждает, что оно уже началось) и, возможно, смена менеджмента. Не будем исключать и суды с арендодателями, — рассуждают участники рынка.

Дело в том, что объекты, которые заказала эта компания, можно назвать нестандартными, они подходят далеко не каждому игроку. А это означает, что их придется перепроектировать, что чревато увеличением расходов и изменением финансовых моделей.

По их мнению, желающих заключать договоры на объекты BTS без твердых гарантий резко поубавится. В руководстве Российского совета ТЦ воздержались от комментариев.

Экономия на последней миле

«Если раньше доля вакантных площадей в торговых центрах Казани держалась на уровне 13—15%, то с открытием маркетплейса «Мегамаркет» она снизилась до 7%, — отмечала Елена Стрюкова, в своей колонке для «Реального времени». По ее мнению, новых форматов с разнообразным набором категорий, включая общепит, wellness-индустрию, развлечения и отдых станет больше. «Простаивание пустующих площадей для «Меги» подобно смерти, так как расходы на содержание и отопление выросли. Конечно, склад для маркетплейса не даст большого покупательского трафика, но наличие якорного арендатора улучшит положение ТРЦ, — рассуждает гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Простаивание пустующих площадей для «Меги» подобно смерти. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему выбрали ТРЦ «Мега»? «Думаю, это обусловлено логистикой доставки заказов, она становится удобнее. Фактически оператор экономит на последней миле. Если считать затраты по кругу, то «последний километр» даст больше всего ресурса, за счет него вырастет рентабельность бизнес-модели», добавил эксперт. По его мнению, при заключении сделки был найден компромисс, а в минусе оказались девелоперы складских комплексов.

С другой стороны, в республике сохраняется дефицит складских площадей. В Казани спрос превышает предложение. «Бизнес ищет участки под себя, скуплены земли в Шигалеево, Пестрецах, Новониколаевском распроданы индустриальные парки. В Казани распроданы, подняли ставки до 1,2 тысячи за 1 кв. м, желающие стоят в очереди», говорят в отрасли.