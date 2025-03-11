Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и до +4 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром ожидается -3 градуса. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4 градусов. В Казани — от +1 до +4 градусов.

Напомним, уже в середине недели ожидается потепление и установление устойчивой плюсовой температуры. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.