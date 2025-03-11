По факту атак беспилотников на Москву завели уголовное дело

Фото: Дарья Пинегина

Следком России начал уголовное дело в связи с массированными атаками беспилотных летательных аппаратов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России, который касается террористических актов. В расследовании участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты Следственного экспертного центра.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, включая типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, — добавила Петренко.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. В результате атаки, начавшейся в 4 часа утра, дроны нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Подмосковье. На данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово.



Анастасия Фартыгина