По факту атак беспилотников на Москву завели уголовное дело
Следком России начал уголовное дело в связи с массированными атаками беспилотных летательных аппаратов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса России, который касается террористических актов. В расследовании участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты Следственного экспертного центра.
В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, включая типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.
— Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, — добавила Петренко.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. В результате атаки, начавшейся в 4 часа утра, дроны нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Подмосковье. На данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово.
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