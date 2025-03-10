Расходы федерального бюджета на нацпроекты достигли 941 млрд рублей к 1 марта

Фото: Михаил Захаров

По предварительным данным Минфина, расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 марта 2025 года составили 941 млрд рублей, что соответствует 16% от плановых бюджетных назначений. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Среди национальных проектов, демонстрирующих наиболее высокий уровень исполнения, выделяются «Кадры» (49,3%), «Экологическое благополучие» (24%), «Семья» (21,2%), «Продолжительная и активная жизнь» (20,7%) и «Молодежь и дети» (15,3%).

Исполнение по другим нацпроектам выглядит следующим образом: «Международная кооперация и экспорт» (14,4%), «Эффективная транспортная система» (11,9%), «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (10%), «Инфраструктура для жизни» (9,2%), «Туризм и гостеприимство» (8,8%), «Новые атомные и энергетические технологии» (3,8%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самые низкие показатели исполнения зафиксированы у нацпроектов «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2,4%), «Беспилотные авиационные системы» (1,8%), «Новые технологии сбережения здоровья» (1,6%), «Эффективная и конкурентная экономика» (1,3%), «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (1,3%), «Новые материалы и химия» (0,1%), «Средства производства и автоматизации» (0%) и «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (0%).

В 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.

Рената Валеева