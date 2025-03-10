Биткоин упал до $80 тыс.: что произойдет с криптовалютой дальше?

На крипторынок повлиял недавний указ Трампа о создании национального биткоин-резерва — ожидания инвесторов относительно него не оправдались

Фото: Максим Платонов

Криптовалютный рынок показывает устойчивое падение — за неделю цена биткоина снизилась на 10% — с более чем $95 тыс. до $80 тыс. Другая криптовалюта, Ethereum, обновила свой минимум с ноября 2023 года. Общая капитализация рынка упала на 4,7%, до $2,7 трлн. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», связывают тенденцию с недавним криптовалютным саммитом в Белом доме — заявления Дональда Трампа оказались недостаточно смелыми, как ожидалось. Подробнее о прогнозах и о том, что стоит делать с валютой сейчас, — в материале «Реального времени».

Падение криптовалют

В ночь на 10 марта курс биткоина упал к $80 тыс. В последний раз такие показатели фиксировались единожды — в конце февраля, а до этого — лишь в начале ноября 2024 года.

При этом после ночного падения курс биткоина частично восстановился, на 11.00 мск монета торгуется около $82,2 тыс. За последние 24 часа она подешевела на 4,3%. Доля биткоина на рынке, по данным TradingView, составляет 61,34%.

Падение валюты началось вечером 7 марта, после первого криптовалютного саммита в Белом доме. Накануне, 6 марта, биткоин торговался на уровне около $90 тыс., однако после события опустился до $87 тыс. С тех пор курс демонстрирует ежедневное падение.

В ночь на 10 марта курс биткоина упал к $80 тыс. В последний раз такие показатели фиксировались единожды — в конце февраля, а до этого — лишь в начале ноября 2024 года. Реальное время / realnoevremya.ru

Общая капитализация крипторынка упала на 4,7%, до $2,7 трлн, по данным Coinmarketcap. Цена Ethereum (ETH) за сутки снизилась на 5,2%. Ночью ведущий альткоин опускался к $1,99 тыс. впервые с ноября 2023 года. На 11.00 мск 10 марта ETH торгуется около $2,06 тыс.

Из топ-10 криптовалют по капитализации сильнее других упал в цене Dogecoin (DOGE) — на 9,5%. Курс Tron (TRX) опустился меньше других, на 3%. XRP (XRP) подешевел на 7%, Solana (SOL) — на 8,5%.

Падение может продолжиться

Как рассказал «Реальному времени» частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков, повлияло на ситуацию решение Дональда Трампа о создании национального биткоин-резерва, который сформируют из конфискованных монет первой криптовалюты. Рынок негативно воспринял то, что создание этого резерва не подразумевает покупку дополнительных биткоинов, как многие ожидали.

— Биткоин — это не та валюта, которая приносит проценты или дивиденды, его владельцы получают прибыль с разницы стоимости, за которую покупали, и за ту, которую продают. Поскольку США не собираются вводить дополнительные средства, надеяться на повышение курса не стоило. Поэтому валюту стали активно продавать, пока курс был хорошим, — пояснил он.

Кочетков отметил, что это касается и других криптовалют — интерес к ним также упал из-за подписания указа Трампом.

Кочетков отметил, что это касается и других криптовалют — интерес к ним также упал из-за подписания указа Трампом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На вопрос корреспондента издания о том, стоит ли сейчас покупать биткоин, эксперт не дал однозначного положительного ответа:

— Очень много рисков: непредсказуемые изменения курса, нестабильность торгующих площадок. Можно вложить деньги, которые не жалко, и ждать, когда случится резкий рост. Все-таки надежда на всплеск интереса есть. Я бы чуть-чуть подождал стабилизации курса, чтобы понять, к чему ведет ситуация, или еще большего спада, чтобы закупиться выгоднее.

Прогнозы Кочетков дал пессимистичные: падение может достигнуть и 75%:

— Те ожидания, которые были до нового года и подогревали интерес к валюте, не оправдались. Новых денег на крипторынке ждать не стоит. Но при этом различные заявления влияют на него как пожар, поэтому все может измениться в одну минуту.

Подобные скачки — стандарт криптовалют

При этом критической текущую ситуацию назвать нельзя — волатильность является постоянной стилистикой криптовалют. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин:



— Волатильность и сильная зависимость от действий политиков — это стандарт криптовалют. В нынешнем падении ничего удивительного нет, биткоин падал и еще больше. Такие волны для него — это нормально.

Из-за высокой волатильности и рискованности биткоина невозможно составлять даже приблизительные прогнозы, уверен Тенилин. Он не согласился с коллегой и обозначил, что ситуация может развиваться как угодно.

— Я бы не делал никаких прогнозов, потому что у всех высокорисковых активов три состояния: вверх, вниз или вбок. Они могут пойти куда угодно, никто не знает куда, — пояснил он.

Стоит ли продавать сейчас биткоин? Эксперт ответил лаконично:

— Если человек разбирается в рынке хорошо, то он не будет задавать этот вопрос. А если не разбирается, то он вне зависимости от того, когда купит или продаст биткоин, будет в проигрыше.

При этом Тенилин посоветовал воспользоваться стратегией buy and hold, которая работает не только в отношении криптовалют.

— Ты покупаешь и держишь актив вне зависимости от того, по какому курсу он сейчас торгуется. Просто нужно делать это без лишних эмоций в промежутке определенного времени. Такая стратегия статистически выигрышна, — объяснил основатель проекта.