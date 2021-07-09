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Минниханов: Татарстан имеет потенциал нефтедобычи в 40-45 млн тонн в год

12:30, 09.07.2021
Минниханов: Татарстан имеет потенциал нефтедобычи в 40-45 млн тонн в год
Фото: realnoevremya.ru

Потенциал роста нефтедобычи в Татарстане — до 40-45 млн тонн в год, сообщил президент республики Рустам Минниханов на нефтяном саммите в Альметьевске.

Минниханов не исключил, что нефть, добываемая в Татарстане, в перспективе будет перерабатываться. По его словам, регион из сырьевого превращается в обрабатывающий. Он отметил, что работу продолжает установка «ТАИФ», которая перерабатывала 7-8 млн тонн. Еще современнейший нефтеперерабатывающий комплекс на 15-16 млн есть у Татнефти.

«Практически в ближайшем будущем у нас может быть и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать», — приводит слова Минниханова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Также на саммите Минниханов заявил, что готов переплачивать за «экологические» товары, которые произведены с расчетом на последующую утилизацию, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьОбществоВласть Татарстан
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