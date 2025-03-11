В Казани начали проверку по обращению о нехватке лекарств для ребенка-инвалида
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жительницы Казани, которая сообщила о проблемах с обеспечением ее восьмилетнего сына, инвалида, необходимыми лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Мальчику требуется ежедневный прием медикаментов, однако на протяжении нескольких недель жизненно важный препарат не выдается, несмотря на наличие рецептов.
Женщина обратилась в профильные структуры, но ее обращения не принесли результатов. В связи с этим Следком России по Татарстану начал процессуальную проверку по данному делу.
Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России по республике Валерия Липского доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах для решения проблемы с обеспечением лекарствами. Он подчеркнул важность оперативного реагирования на подобные обращения, особенно когда речь идет о здоровье детей.
Напомним, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава, который позволит регионам получать допфинансирование из федерального бюджета на закупку лекарств для людей с редкими (орфанными) заболеваниями.
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