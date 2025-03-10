МВД: сдача в аренду аккаунтов в мессенджерах может обернуться уголовным делом

Фото: Мария Зверева

МВД России предостерегает граждан от сдачи в аренду своих аккаунтов в мессенджерах, подчеркивая, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные юридические последствия, вплоть до реального лишения свободы.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ отметили, что в сети интернет растет число предложений о сдаче аккаунтов в мессенджерах за вознаграждение. «Это очередной способ «легкого» заработка, который может привести к серьезным последствиям», — предупредили в ведомстве.

Мошенники активно ищут аккаунты для аренды, особенно среди детей и подростков, привлекая их небольшими выплатами. Злоумышленники вовлекают молодежь через тематические каналы, чаты онлайн-игр и сообщества, уверяя, что это «серый» или легальный способ заработка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако МВД подчеркивает, что арендованные аккаунты используются для обмана, шантажа, вербовки в запрещенные организации и даже организации террористической деятельности.

— Если аккаунт был использован для уголовных преступлений, значит, в первую очередь полиция придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший его в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы, — предупреждает МВД.

Ранее мы писали, что мошенники изобрели новую схему обмана россиян, предлагая «аренду» аккаунтов WhatsApp* за 200 рублей в день.

Рената Валеева