МВД: сдача в аренду аккаунтов в мессенджерах может обернуться уголовным делом
МВД России предостерегает граждан от сдачи в аренду своих аккаунтов в мессенджерах, подчеркивая, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные юридические последствия, вплоть до реального лишения свободы.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ отметили, что в сети интернет растет число предложений о сдаче аккаунтов в мессенджерах за вознаграждение. «Это очередной способ «легкого» заработка, который может привести к серьезным последствиям», — предупредили в ведомстве.
Мошенники активно ищут аккаунты для аренды, особенно среди детей и подростков, привлекая их небольшими выплатами. Злоумышленники вовлекают молодежь через тематические каналы, чаты онлайн-игр и сообщества, уверяя, что это «серый» или легальный способ заработка.
Однако МВД подчеркивает, что арендованные аккаунты используются для обмана, шантажа, вербовки в запрещенные организации и даже организации террористической деятельности.
— Если аккаунт был использован для уголовных преступлений, значит, в первую очередь полиция придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший его в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы, — предупреждает МВД.
Ранее мы писали, что мошенники изобрели новую схему обмана россиян, предлагая «аренду» аккаунтов WhatsApp* за 200 рублей в день.
Справка
* мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России
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