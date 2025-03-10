Анапа требует 211 млн рублей с владельцев танкеров за ликвидацию разлива нефтепродуктов

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании 211 млн рублей с компаний ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» за работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в своем телеграм-канале.

Иск был подан 7 марта, однако пока не принят к производству.

Согласно сообщению, эти компании являются владельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», крушение которых в Черном море привело к масштабному разливу нефтепродуктов, нанесению ущерба окружающей среде и введению режима ЧС муниципального, регионального и федерального уровней.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края привлек компанию «Волгатранснефть» к административной ответственности, оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна «Волгонефть-239» (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). «Кама Шиппинг» также была оштрафована на 30 тыс. рублей за аналогичные нарушения при эксплуатации судна «Волгонефть-212».

В настоящее время в суде рассматривается иск ФГБУ «Морспасслужба» о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море около 2,4 тыс. тонн мазута. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.

В связи с загрязнением береговой линии в Краснодарском крае введены режимы ЧС регионального характера. На территории региона также действует федеральный режим ЧС.

Рената Валеева