Прокуратура Дрожжановского района через суд добилась капремонта в одной из школ

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Дрожжановского района добилась через суд обязательства исполкома провести капремонт кровли и косметический ремонт стен и потолка в МБОУ «Стародрожжановская СОШ №1». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка выявила серьезные нарушения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, установлено, что кровля здания школы находится в аварийном состоянии и протекает во время осадков. Это приводит к осыпанию потолка, создавая угрозу здоровью и безопасности учащихся. Кроме того, школе необходим косметический ремонт стен и потолка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее прокуратура района уже вносила представление об устранении нарушений, однако никаких действий предпринято не было. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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Рената Валеева