Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Александру Грушко до 2026 года

Президент России Владимир Путин распорядился о продлении срока федеральной государственной службы замминистра иностранных дел Александру Викторовичу Грушко до 25 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу, — говорится в тексте документа.

Александр Грушко родился в 1955 году в Москве. Владеет английским, нидерландским и французским языками. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в июле 2004 года.

С 1977 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2005 по 2012 год работал в должности замминистра иностранных дел, курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций. С 2012 по 2018 год был постоянным представителем России при Организации Североатлантического договора в Брюсселе. В январе 2018 года вновь занял пост заместителя главы МИД.

Рената Валеева