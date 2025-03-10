Ирина Аллегрова награждена Путиным орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент России Владимир Путин наградил известную российскую певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве»... Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью «Бюро АРТиКУЛ», город Москва, — говорится в документе.
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