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Ирина Аллегрова награждена Путиным орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

19:12, 10.03.2025
Ирина Аллегрова награждена Путиным орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин наградил известную российскую певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве»... Аллегрову Ирину Александровну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью «Бюро АРТиКУЛ», город Москва, — говорится в документе.

Эстрадный певец Ришат Тухватуллин удостоился звания народного артиста Башкортостана. Госнаграду ему вручил глава региона Радий Хабиров.

Рената Валеева

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