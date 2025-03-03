Роза Ахмадиева: «Мы становимся катализаторами культурных изменений в Татарстане»

Ректор КазГИКа — об итогах первой пятилетки, инжиниринговом центре и обязательном татарском

Роза Ахмадиева в 2003-м закончила Казанский государственный университет культуры и искусств — и начала в нем работать. Фото: Мария Зверева

Пять лет назад Роза Ахмадиева стала ректором Казанского государственного института культуры (до этого с декабря 2018 года была исполняющей обязанности руководителя вуза). В интервью «Реальному времени» она рассказала об итогах работы, о том, как на учебную программу влияют работодатели, и почему так гордится инжиниринговым центром.

Об экскурсоводах и библиотекарях

— Роза Шайхайдаровна, есть какие-то специальности в вашем вузе, про которые мало пишут, а хорошо бы больше? В основном, кажется, что КазГИК — это актеры и певцы.

— Действительно, в общественном восприятии институт культуры часто ассоциируется преимущественно с актерами и певцами. Артисты занимают центральное место в медийном пространстве благодаря непосредственному взаимодействию с аудиторией. Однако за кулисами культурной индустрии существует множество других профессий, которые вносят неоценимый вклад в создание и поддержание культурного пространства, но которым, к сожалению, уделяется гораздо меньше внимания.

Например, профессии сценографов и дизайнеров костюмов играют ключевую роль в создании визуальной эстетики спектаклей и концертов. Их творческий подход и технические навыки позволяют воплотить на сцене замысловатые идеи и образы, которые зрители воспринимают как единое целое. Без их усилий постановки потеряли бы свою глубину и выразительность. Не меньшую значимость имеют специалисты по светотехнике и звуковому оформлению. Они создают атмосферу, подчеркивают эмоциональные моменты произведения и обеспечивают качественное восприятие выступлений. Их работа часто остается за кадром, но без них любое культурное событие было бы значительно менее впечатляющим.

«Проблема подготовки библиотечных кадров действительно была». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, важную роль играют культурные менеджеры и администраторы, которые занимаются организацией мероприятий, управлением проектами и взаимодействием с различными организациями. Их профессионализм и стратегическое мышление обеспечивают устойчивость и развитие культурных инициатив. Необходимо также отметить вклад исследователей и историков культуры, которые изучают и документируют культурное наследие, обеспечивая его сохранение для будущих поколений. Их научная работа важна для понимания контекста и эволюции культурных форм. Очень важно также обратить внимание на работу педагогов и методистов, которые готовят новое поколение специалистов в области культуры. Их труд обеспечивает непрерывность и развитие культурной сферы, внедряя инновации и поддерживая традиции одновременно.

Все эти профессии формируют основу культурного общества и заслуживают большего внимания как со стороны СМИ, так и общественности в целом. Расширение медиаприсутствия различных культурных специалистов позволит не только повысить их статус, но и обогатить общественное понимание культурных процессов и их значимости для нашего общества.

Активно работает институт со сферой туризма. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Востребован ли туризм, библиотечное дело?

— На сегодняшний день образовательная программа доступна для каждого работодателя. Он может прийти и включить те компетенции, которые нужны. Мы, вообще, перед учебным годом рассылаем вопросы — какие компетенции необходимо внедрить?



Были времена, когда мы штамповали отдельные специальности и даже смотрели, где у нас работают эти выпускники. Сейчас у нас хороший процент — 91% выпускников трудоустроены по специальностям.

Проблема подготовки библиотечных кадров действительно была. Она касалась и формирования абитуриентского корпуса, и соответствия номенклатуры специальностей вакансиям в библиотеках. Одной из проблем был ЕГЭ по литературе. К сожалению, желающих сдавать литературу было мало. В 2025 году у будущих студентов появится больше выбора профильных ЕГЭ. Посмотрим на его результаты. Думаю, он будет положительным.

Недавно наш вуз посетил ведущий телеканала НТВ Сергей Майоров, который восхитился нашими студентами, работающими в Национальной библиотеке Татарстана. Он им задал вопрос: «А почему вы пошли на эту специальность?» Ответ был достойным. Девочки с глубоким аналитическим умом, очень начитанные. Они ответили, что им понравился профиль, на который они поступали. А это значит, что мы идем в ногу со временем. Мы благодарны Национальной библиотеке за возможность нашим студентам проходить практику на ее базе.

Направление туризма мы тоже открыли одними из первых, тесно работаем с Ростуризмом, ежегодно на нашей базе гиды проходят аккредитацию, идет повышение квалификации. Помню, министр туризма Самарской области, наш выпускник Артур Абдрашитов в интервью для нашего фильма благодарил наш вуз, что его отправляли на стажировки за рубеж, это помогло ему выстроить карьеру. Вообще, я часто за границей вижу наших выпускников, они работают по профессии.

На наших конференциях постоянно присутствуют председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Евгеньевич Иванов и директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, они у нас преподают, являются представителями Государственной аттестационной комиссии. Когда в Академии наук мы организовывали крупную конференцию с зарубежными участниками, Сергей Евгеньевич сам вел секцию туризма. Также у нас преподает Зуфар Гаязов из Ассоциации рестораторов и отельеров РТ, недавно проводил у нас «Каз өмәсе», наши студенты были участниками и организаторами.



А еще они под руководством своих наставников принимают самое активное участие в разработке и реализации студенческих стартапов. Например, Эльвира Хафизова разработала турмаршрут «Дружба народов», Лаура Асманова — мобильное приложение Tatar trip, Алеся Мухачева — проект «Разработка и осуществление авторских туров по России с элементами иммерсивности», Марина Умпелева — проект «Разработка мобильного приложения-гида по Казани KazanOnFoot»».

Пять лет назад Роза Ахмадиева стала ректором Казанского государственного института культуры. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из студентки — в ректоры

— Пять лет назад вы начали работать ректором в институте. Какие цели вы тогда ставили и удалось ли их достичь?

— Начну с того, что, будучи абитуриенткой, я изучила все крупные вузы и поступила именно сюда, потому что институт культуры — это многонациональная палитра Республики Татарстан, это доброжелательные люди, множество творческих мероприятий. Это место, где надо каждый день работать над собой, что влияет на культуру. Потому что культура — это саморазвитие самой личности. Основной целью, которую я наметила, приступив к работе ректором, было — выйти на лидерские позиции среди всех творческих вузов нашей страны.

Вместе с командой разработали стратегию, основные цели которой были следующими.

Улучшение качества образования: обновление учебных программ, повышение квалификации преподавателей и внедрение современных методов обучения. Научные исследования: стимулирование научной деятельности, привлечение финансирования и увеличение числа публикаций. Развитие инфраструктуры: модернизация зданий, лабораторий и библиотеки, создание комфортной учебной среды. Международное сотрудничество: установление партнерских отношений с зарубежными университетами, участие в международных программах. Увеличение числа студентов: привлечение абитуриентов, улучшение рекламной стратегии университета и развитие программ на дистанционном обучении. Интеграция с обществом: участие в социальных проектах и инициативы по повышению уровня образования среди населения.

— А если говорить о конкретных событиях, то это какие?

— Большое внимание в вузе в последние годы было уделено науке. Рост публикаций вырос в два раза. Институт выпустил 16 монографий, 66 сборников и учебных пособий. Мы открыли три диссертационных совета. За 8 месяцев 2024 года 13 человек защитили диссертации. Благодаря этому с каждым годом у нас все больше преподавателей с ученой степенью. Мы получили четыре свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. При поддержке Министерства культуры РФ создали Центр непрерывного образования и Центр прототипирования. У нас отремонтирован и оснащен новым современным оборудованием концертный зал, модернизирована IT-инфраструктура, разработан проект благоустройства территории. Мы ведем работу по интеграции модели выпускника с реальным сектором экономики в рамках программы научно-технологического развития Российской Федерации.

В рамках национального проекта «Наука и университеты» у нас создан инжиниринговый центр, разработана акселерационная программа «Цифровая арт-терапия», 20 студентов получили по 1 000 000 рублей как победители конкурса «Студенческий стартап», стали кандидатами в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Все задачи выполнены и перевыполнены, я уверенно это говорю, потому что анализировала недавно нашу работу, писала новую стратегию, которую защитила в феврале.



— Завершился проект «Культура», насколько он был полезен для вуза?

— Он помог не только нашему вузу, но и в целом отрасли культуры. Это благоустройство домов культур, оснащение детских школ искусств, в целом улучшение материально-технической базы учреждений культуры, которая позволила нам адаптировать наши образовательные программы путем внедрения новых цифровых технологий. Ведь наши студенты проходят практику в этих домах культуры. Мы пересмотрели все образовательные планы, исходя из таких возможностей и добавили новые цифровые компетенции.

У нас же самих появились виртуальные тренажеры, новые компьютеры, мы можем читать онлайн-лекции.



Только в 2024 году у нас было реализовано 26 программ, в них участвовали специалисты и руководители учреждений культуры из 73 субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской области, общей численностью 4000 человек. Всего за 4 года реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» мы обучили 17 400 творческих и управленческих кадров в сфере культуры, из них 900 человек из Луганской и Донецкой народных республик. В том числе наши преподаватели ездили в Луганск, где проводили очные занятия для специалистов сферы культуры ЛНР.



Также в рамках национального проекта у нас проходили общественно значимые мероприятия по регионам Российской Федерации, в Удмуртии, Марий Эл, Чувашской Республике, в Ульяновской области — это только в 2024 году.

Кроме того, к примеру, мы провели всероссийский модный показ Etno Fashion Show, представив коллекции, отражающие культурно-исторические традиции народов РФ от модельеров из Чувашской Республики, Мордовии, Татарстана, Чеченской Республики.

Особенно много выпускников КазГИКа в Камаловском театре. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Что с театрами и драматургами

— У вас распространено целевое обучение, к примеру многие ваши выпускники работают в Камаловском театре. В этом году Фарид Бикчантаев, главный режиссер Камаловского, набирает курс совместно с ГИТИС. Теперь Зайниев и Бикчантаев у вас отошли в сторонку?

— Нет, не в сторонку. С театрами у нас выстраивается огромная работа, мы сотрудничаем с Министерством образования и науки, в каждой школе у нас есть театр, который мы собираем ежегодно у себя. В течение года готовим методические разработки, проводим мастер-классы, ездим в школы, а дети приезжают к нам. Мы ведем системную работу для того, чтобы лучшие из лучших выпускников потом пошли в наши театры. Мы даже привлекаем специалистов с МХАТа, Щукинского училища, ГИТИСа, с Уфимского института искусства. Обмен такими преподавателями дает узнаваемость нашему региону. С Камаловским театром мы продолжаем работать. Скажем, Эмиль Талипов является нашим аспирантом и пишет кандидатскую диссертацию.



Я уверена, что наш вуз будет оставаться центром подготовки творческих кадров республики и мы будем предлагать своим студентам самые современные образовательные программы.

— Несколько лет Эльмира Галимова была у вас деканом факультета театра, кино и телевидения. Сейчас она — директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.



— Мне важно, что она композитор, которая сама пишет музыку, сохраняет татарскую культуру. У нас с Академией наук много совместных проектов. Будучи директором института энциклопедии, Эльмира Мунировна принимает активное участие в наших мероприятиях.

— А что у вас с драматургами? Почему-то мне показалось, что вы их не выпускаете.

— Насчет сценаристов могу сказать, что у нас есть эта специальность — «Драматургия», и у нас уже был один выпуск в 2024 году по кафедре кино и телевидения. Председатель комиссии, профессор ВГИК, киновед Нина Кочеляева высоко оценила подготовку наших студентов. Мы планируем дальше развивать данное направление подготовки. Но, как вы понимаете, это штучные специалисты и их не может быть много. Если будет востребована подготовка данных специалистов, то мы готовы обучать ребят по целевому договору. Опыт есть.

В этом году КазГИК участвовал в проведении премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Язык, медиаконтент и AR-музей

— Удивительно, но в вашем вузе обязательное изучение татарского языка!

— На мой взгляд, изучение татарского языка всеми студентами нашего вуза является важным шагом к сохранению культурного наследия и укреплению межнационального общения. Татарский язык является неотъемлемой частью культурной идентичности региона, и его изучение способствует лучшему пониманию и уважению к культуре татарского народа. В соответствии с учебном планом нашего вуза все наши студенты обучаются татарскому языку вне зависимости от национальности, так как мы находимся в Республике Татарстан. Татарский язык является частью культурного наследия татарского народа. Изучение языка способствует его сохранению и передаче будущим поколениям. Помимо изучения татарского языка студенты изучают татарскую культуру, так как миссия нашего вуза — это сохранение культуры, обрядов, обычаев и их популяризация.



Кроме того, знание татарского языка открывает дополнительные возможности для трудоустройства наших выпускников, особенно в сферах, связанных с культурой, образованием и государственными структурами. Это также способствует интеграции наших студентов — будущих специалистов в области культуры и искусств в общество и улучшает тем самым их коммуникационные навыки.

Таким образом, я считаю, что обязательное изучение татарского языка всеми студентами нашего вуза является не только правильным, но и необходимым шагом для формирования гармоничного и многонационального общества.



— Расскажите, пожалуйста, про центр прототипирования. В сети его также называют «Центром медиаконтента».

— Скажу, что мы координируем 26 центров прототипирования в России. Мы обратили внимание, что мы-то понимаем смысл названия, а многие люди — нет, начинают связывать его с механикой. Когда родители приводят сюда ребенка и он здесь может раскрыть свои таланты в креативных индустриях — это одно, а когда записывается Венера Ганеева, Салават Фатхутдинов или наши хоры, когда монтируем наши видео — это уже «медиаконтент».

Центр прототипирования. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

— Я знаю, что вы гордитесь институтским инжиниринговым центром.

— Он появился в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Мы — единственный творческий вуз, который выиграл этот грант, хотя конкурс проходил среди всех вузов.



Многие даже не верили и говорили: ну где культура, а где инжиниринг. Но здесь наши студенты могут пройти путь от идеи до выхода на реальный сектор экономики. У нас есть три лаборатории — это керамика, деревообработка и текстиль. Благодаря центру у нас выросло количество патентов. Появились AR-Музей народов Поволжья, программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности по производству художественной керамики, деревообработки и дизайну костюма, цифровая платформа по управлению авторскими и смежными правами.

В 2024 году институт подал заявку на конкурс на участие в федеральной программе академического стратегического лидерства «Приоритет — 2030» и по результатам отбора стал участником данной программы в статусе «кандидата». Разработана программа развития и определены два стратегических проекта.

— По-вашему, может ли ваш институт, как кузница творческих кадров, менять культуру

региона?

— Казанский государственный институт культуры как образовательное учреждение имеет значительный потенциал для изменения и развития культуры региона. Во-первых, он является кадровым источником для различных культурных секторов — от искусств до библиотечного дела. Подготовленные специалисты, обладающие актуальными знаниями и навыками, способны вносить свежие идеи и подходы, что может способствовать обновлению культурной среды.



Во-вторых, наш институт культуры часто выступает инициатором и организатором культурных мероприятий, таких как фестивали, выставки и мастер-классы. Эти события не только повышают культурное сознание населения, но и создают платформу для взаимодействия между местными художниками, культурными деятелями и общественностью. Таким образом, мы становимся катализаторами культурных изменений.

В-третьих, наш институт занимается исследовательской деятельностью, анализируя культурные тенденции и потребности региона. Эти исследования помогают адаптировать образовательные программы к местным условиям, что в свою очередь будет способствовать более гармоничному развитию культурной среды.

Наконец, следует отметить, что КазГИК играет важную роль в формировании культурной идентичности Республики Татарстан и Поволжья в целом. Через программы, которые акцентируют внимание на местных традициях и наследии, мы способствуем их сохранению и популяризации, что будет способствовать укреплению гражданской идентичности.

Таким образом, институт культуры действительно может менять культуру региона, действуя как образовательный и культурный центр, который способствует как образовательному, так и социальному прогрессу.