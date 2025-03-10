Лаборатория Водоканала ежемесячно отбирает и анализирует около 2,5 тыс. проб по питьевой воде

Аккредитованная лаборатория Водоканала ведет постоянный контроль качества и безопасности питьевой воды, которая поступает в распределительные городские сети.

Основным источником питьевой воды для населения Казани является Волжский водозабор, он обеспечивает 92% населения, еще 8% жителей получают питьевую воду из подземных источников. Отбор проб воды ведется по согласованной Управлением Роспотребнадзора по РТ программе производственного контроля и осуществляется на всех этапах водоподготовки, а также перед подачей в распределительную сеть и в распределительной сети города. Анализ качества исследуют по 59 показателям.

Лаборатория Водоканала имеет государственную аккредитацию, это значит, что все анализы выполняются по аттестованным арбитражным методикам, допущенным для целей государственного экологического контроля на оборудовании, поверенном в установленном порядке.

Питьевая вода, подаваемая жителям Казани, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. То есть, соответствует всем требованиям СанПиН, предъявляемым к качеству питьевой воды.

Сейчас, в период весеннего паводка, специалисты Водоканала ведут усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды.

Реклама МУП «Водоканал»