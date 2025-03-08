Елена Валеева: «Каждый проект — это прежде всего люди, идейные и неравнодушные»

Главный архитектор ТИГП — о том, как предпочла архитектурный факультет инязу, новых подходах в работе 90-летнего института и семейной династии зодчих

Фото: Михаил Захаров

«За любым проектированием стоят живые люди, которые вкладывают в эту работу все свои компетенции, а главное — свою душу. Мне кажется это важным, потому что архитектор — это человек по умолчанию неравнодушный, а если он равнодушный, то значит, он не архитектор», — убеждена главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева. Во второй части интервью «Реальному времени» спикер рассказывает о команде единомышленников, стремлении привнести новое в жизнь института с 90-летней историей, а также о том, как выбрала профессию и что в ней ценит.

«Я вообще идейный человек — не про деньги, а про творчество»

— Елена Анатольевна, как вы сформировали команду в ТИГП, что для вас главное в работе?

— Как вы знаете, в «Татинвестгражданпроекте» я человек новый, работаю четыре года. Нашему институту 90 лет, все это время институт работал успешно и бесперебойно. Я пришла сюда из собственного бизнеса и привыкла гордиться тем, что делаю. Мне кажется, это нормальная история, когда человек поработал на себя, а потом решил сделать что-то на благо Отечества.

Меня пригласил сюда наш генеральный директор Адель Альбертович Хуснутдинов. Причем он настойчиво приглашал на протяжении нескольких лет, в конечном итоге я согласилась. Потому что я вообще идейный человек — не про деньги, а про творчество. Не скажу, что мне сразу все удалось, потому что пришлось встраиваться в систему и зарабатывать авторитет. Я понимала, что такое преемственность и, подхватив команду предыдущего главного архитектора, продолжила работу.



«Мне повезло, у меня достаточно много союзников, и их количество постепенно растет, люди загораются моим огнем». Наиль Зиятдинов/предоставлено ГУП "Татинвестгражданпроект"

Любой новый человек ценен тем, что, встраиваясь в систему, он привносит что-то новое. У меня на многие вещи свой взгляд, который частенько совпадает мало с кем, но он у меня есть, а значит есть место для споров, обсуждений, а в спорах мы знаем, что рождается. За мной в ТИГП пришли и новые люди, команда укрепилась и приросла классными кадрами. Для нас нет неинтересных и неважных объектов, многие замечают, какими разными стали типовые объекты и тем более объекты нового строительства. Очень хотелось бы сказать, что теперь у нас есть определенный творческий почерк, но пока скажу, что мы уверенно двигаемся в этом направлении.

Мне повезло, у меня достаточно много союзников, и их количество постепенно растет, люди загораются моим огнем, и это очень ценно.

Ребят, которые формируют архитектурный образ объекта и интерьеры, 25 человек — это непосредственно моя команда, но также моя команда — это и огромная армия высококлассных специалистов, которые трудятся над тем, чтобы любая идея смогла быть эффективно и успешно реализована, между прочим, это около шестисот человек. Конечно, без поддержки нашего руководителя ничего бы не было. Мне кажется, что он и сам не ожидал таких результатов, хотя не исключаю его стратегической прозорливости в этом вопросе (улыбается).



Всю жизнь я занималась интерьерами, и, как я уже говорила, IT-park им. Б. Рамеева — мой архитектурный дебют. Долгое время занимаясь организацией внутренних пространств, я научилась чувствовать их на расстоянии вытянутой руки. Могу сказать, что и к архитектуре у меня подход аналогичный, важно то, что в пределах досягаемости. В этом смысле я немного другая, наверное, можно сказать, что у меня произошло вырастание из интерьеров в архитектуру. Мне, конечно, непросто, потому что постоянно и везде приходится отстаивать

свои позиции. А куда деваться, если взяла на себя миссию сформировать современное, узнаваемое, творческое лицо компании, которая не просто компания, а та самая компания, которая формирует лицо города почти сто лет…

«В этом смысле я немного другая, наверное, можно сказать, что у меня произошло вырастание из интерьеров в архитектуру». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Редкость, когда архитектор, а не управленец руководит большим проектным институтом»

Год назад я начала вести telegram-канал, из которого о нас стали больше узнавать, и что самое интересное, ведь архитектурно-проектная деятельность — это достаточно специфичный сегмент, который, как я полагала, интересен узкому кругу лиц.



Оказывается это не так! Я не блогер с миллионной аудиторией, но меня смотрят и читают больше тысячи заинтересованных и живых людей! И теперь они знают, что каждый проект и каждый объект — это прежде всего люди, люди идейные и неравнодушные.

— К каким архитекторам вы себя относите?

— Я отношу себя к очень ироничным, эмоциональным и вдумчивым архитекторам. У меня родители архитекторы, и даже дедушка — Александр Федорович Козлов. Он начал свой путь в профессии с простого архитектора, а затем, поднимаясь по профессиональной лестнице, спустя несколько лет стал руководителем такого же проектного гиганта, как ТИГП в Татарстане, только в Башкирии — он возглавил «Башкиргражданпроект», которым руководил почти 20 лет. Кроме того, он был в десятке первых людей страны, которым присвоили звание заслуженного архитектора Российской Федерации.

Кстати, это большая редкость, когда архитектор, а не управленец руководит большим проектным институтом, я знаю только два случая — мой дед и наш генеральный директор Адель Альбертович Хуснутдинов.

Кстати, это большая редкость, когда архитектор, а не управленец руководит большим проектным институтом. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Вообще не собиралась поступать на архитектурный факультет — готовилась к инязу»

Первый раз я пришла в «Татинвестгражданпроект» в возрасте 7 лет, здесь работала моя мама. И приходила я каждый день после школы. В одном кабинете тогда работали и скрипели рейсшинами на кульманах многие архитекторы ранних выпусков архитектурного факультета, одним из них был наш мэтр Герман Алексеевич Бакулин. В моей детской голове сошлись два слова — кульман и Бакулин, и я искренне полагала, что фамилия Германа Алексеевича — Бакульман, он, кстати, помнит этот забавный факт.

Кто бы мог подумать, что эта славная организация меня завербовала еще тогда, наверное, это судьба. Это удивительно, учитывая то, что я вообще не собиралась поступать на архитектурный факультет — готовилась к поступать на факультет иностранных языков.Только в последние две недели до подачи документов твердо решила поступать на архитектурный — все-таки гены взяли свое.

— Как ваши новые идеи оценивают коллеги?

— В институте не все мои идеи находят отклик у большинства. Хотя мне все-таки дают карт-бланш, и я все равно сверяю свои решения с руководителем. Знаете, в моей жизни существует два безжалостных критика — это моя мама и Адель Альбертович. Нужно просто научиться разделять зерна от плевел, любая конструктивная, ключевое слово — конструктивная, критика всегда во благо. Я не могу работать в строгих рамках, мне нужна свобода, иначе я просто умру, и наш руководитель это понимает (мама, кстати, тоже), а я это ценю.



«Сергей Лавров не украшает мой кабинет, он за мной следит». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Поскольку вы уделяете большое внимание интерьерам, не могу не спросить, почему ваш кабинет украшает портрет главы МИДа России Сергея Лаврова?

— Он не украшает, он за мной присматривает (смеется).

— Насколько сегодня сложно быть женщиной-архитектором, особенно работать главным архитектором в большом проектном институте?



— Мужчиной-архитектором я не была и сравнивать мне не с чем. Если серьезно, то известных архитекторов-мужчин слету можно назвать сразу нескольких, а вот известных архитекторов-женщин не так много, я уверена, что большинство назовет Заху Хадид… Несмотря на то, что женщин-архитекторов достаточно много, пока неравенство в профессии очевидно. Хотя в нашей организации, кстати, женщин-архитекторов больше, чем мужчин.



Женщиной вообще быть непросто, но очень интересно. Не скажу, что в профессии архитектора определенная гендерная принадлежность это залог успеха, при этом, по моим личным наблюдениям, женщины в нашей профессии гораздо более гибкие и более многозадачные, более вдумчивые и более ответственные.