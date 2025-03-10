Патрушев возглавит оргкомитет по подготовке к 500-летию освоения Россией Северного морского пути
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. Председателем комитета назначен помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
— Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути помощника президента Российской Федерации, председателя Морской коллегии Российской Федерации Патрушева Н. П. — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут в Российской Арктике. До начала XX века использовалось название Северо-Восточный проход. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток: так, от Санкт-Петербурга до Владивостока через Суэцкий канал — 23 200 км, а по СМП — 14 280 км (на 40% короче).
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