В Советском районе Казани отремонтировали 14 участков дорог в рамках нацпроекта

Фото: Максим Платонов

В Советском районе Казани в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 14 участков дорог. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Среди значимых объектов — участок Сибирского тракта от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова. Также в районе обновили 10 дорог общей протяженностью 6,5 км и полностью реконструировали мост через Вертелевку в поселке Константиновка, который теперь имеет две полосы движения и тротуар шириной 1,5 метра.

Одним из ключевых событий стало открытие второй очереди Вознесенского тракта, который был запланирован еще в 1969 году. Эта новая дорога соединила Казань с федеральной трассой М-7, что помогло разгрузить транспортные потоки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате проведенных работ удалось снизить количество ДТП на 10% благодаря ликвидации 17 аварийно опасных участков. Для повышения безопасности в темное время суток установили 874 новых светильника, освещающих 41 км дорог.

За последние 10 лет в Казани значительно улучшилась улично-дорожная сеть: доля дорог в нормативном состоянии достигла 85%, а город получил 3 млн квадратных метров новых дорог и тротуаров. В прошлом году на улицах установили 20 тыс. новых светильников.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.

