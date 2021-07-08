Власти Татарстана запросили больше вакцин от коронавируса

В Татарстане спрос на вакцины от коронавируса превышает поставки, в некоторых пунктах вакцинации в связи с этим возник ажиотаж, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



Она рассказала, что объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически, поэтому претензий к поставщикам у Татарстана нет.

«Все, что поступает, в полном объеме сразу выгружается в пункты вакцинации, и до следующих поставок поступают обращения, что необходимо еще и еще наращивать количество поступающих вакцин», — сказала Галимова. Руководство региона также просит, чтобы в поставках было разнообразие.

Фото: realnoevremya.ru

Пока власти Татарстана не собираются вводить обязательную вакцинацию. Вместо этого власти РТ планируют расширять сеть пунктов вакцинации.

Галимова сегодня прокомментировала приостановление выдачи сертификатов кафе и ресторанам на работу после полуночи. Галимова обратила внимание, что в условиях пандемии есть решения, которые принимаются ситуативно. Те, кто успел подать заявку и получил сертификаты на работу в ночное время, продолжают ими пользоваться.

Известно, что в Казань во второй половине июля ожидается поставка вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В целом до 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт».

Маргарита Головатенко