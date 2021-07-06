В Минздраве РТ объяснили увеличение количества койко-мест для пациентов с COVID-19 в горбольнице №7 Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Министерстве здравоохранения Татарстана объяснили «Реальному времени» увеличение числа койко-мест для пациентов с COVID-19 в горбольнице №7 в Казани. В ведомстве заявили, что количество коек действительно наращивают.

Дополнительные койки устанавливают по плану. Они действительно стоят в коридорах больницы, но пациентов на них не размещают, они лежат в палатах. Создается резерв на случай увеличения количества заболевших коронавирусом.

В Минздраве РТ обратили внимание, что сейчас взрывного роста заболевших COVID-19 не наблюдается.

Напомним, «Реальному времени» о том, что в казанской горбольнице №7 начали увеличивать количество койко-мест, сообщил источник. Медработники утверждали, что это связано с ростом числа заболевших коронавирусом.



Татьяна Демина