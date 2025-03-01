В «Ак Барсе» жесткий разлад: капитан Яшкин конфликтует с тренером, а команда проиграла «Трактору»

Команда Гатиятулина пятый раз подряд проиграла на выезде

«Ак Барс» проиграл в Челябинске «Трактору» со счетом 2:3. Команда Анвара Гатиятулина вела по ходу второго периода 2:0, но не смогла довести игру до победы. Это уже пятое поражение казанцев подряд в гостевых матчах в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлой выездной серии «Ак Барс» проиграл трижды, сейчас — уже два раза. Чего не хватило «барсам» в матче с «Трактором» — в материале «Реального времени».

«Период ушел на притирку»



Тренерский штаб «Ак Барса» кардинально поменял сочетания звеньев на матч с «Трактором». Поражение от «Автомобилиста» (1:2) и невыразительная игра команды в феврале вынудили Анвара Гатиятулина принять меры.

Так, в первом звене появились Илья Сафонов и Артем Галимов, составившие компанию Александру Барабанову. Примечательно, что последний откровенно провалил две последние игровые недели в КХЛ, набрав всего два очка без забитых голов. А вот капитан Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов отправились во вторую тройку атаки, где третьим с ними вышел Семен Кошелев.

После таких перемен «Ак Барс» потратил первый период на притирку. Показательно, что единственное удаление в стартовой двадцатиминутке было заработано за нарушение численности состава. «Трактор» его не реализовал, удалившись в ответ в концовке штрафа.

В пятерках большинства изменений у казанцев не произошло, хотя в этом компоненте имеются вопросы. Проверить реализацию выпала возможность уже на пятой минуте — безрезультатно и безвкусно. Хозяева действовали гораздо активнее «барсов», устраивая кружева у ворот Амира Мифтахова. Вратарь «Ак Барса» держался молодцом и впервые за долгое время был уверен в себе.

Период в итоге закончился по нулям, хотя казанцы уступили сопернику по количеству бросков в створ: 3—8. Игра абсолютно не клеилась. После игры Гатиятулин признал, что первый период его хоккеисты потратили на привыкание к партнерам.

— Мы пошли на значительные изменения в составе троек — в последних матчах мало забивали. Решили пойти в ущерб сыгранности, и первый период ушел на притирку. Во втором периоде были хорошие отрезки, но нам этого не хватило для победы, — сказал Гатиятулин.

Повели, но…

Во втором периоде на авансцену выдвинулось первое трио «Ак Барса». Казанцы добавили скоростей, начали создавать опасные моменты и все чаще атаковали ворота Зака Фукале. Такую разницу дали игроки первой тройки, которые будто пристреливались перед голом. На пересменке Радэль Замалтдинов оставил, а Сафонов бросил — во вратаря. Барабанов простреливал, Даниил Журавлев не смог подправить шайбу.

Успех пришел на исходе седьмой минуты периода. Интересно, что перед вбрасыванием судьи попросили уйти со льда Галимова из-за какого-то мелкого нарушения. Артем сразу же после вброса шайбы вернулся на лед, а потом поучаствовал в первом голе. Галимов навязал борьбу у борта сопернику, который при выходе из-за ворот организовал себе автогол. Андрей Светлаков отдавал пас, но попал в конек Сафонова, откуда шайба залетела в ворота Зака Фукале — 1:0. Ранее в той же смене Барабанов едва не воспользовался ошибкой вратаря «Трактора», но попал в штангу.

То же звено оформило второй гол «Ак Барса». Барабанов отдал на синюю линию, а Степан Фальковский мощным броском вогнал шайбу в ворота — 2:0.

«Трактор» в ответ нарастил темп и быстро отыграл одну шайбу. Никита Коростелев мощным броском из-под защитника вогнал шайбу в сетку — 2:1. А за 13 секунд до сирены хозяева отправили «Ак Барс» в нокдаун. Артем Блажиевский прострелил, а Коростелев замкнул — 2:2. В данной ситуации не совсем четко действовали защитники казанцев, позволившие форвардам соперника чувствовать себя вольготно на пятачке Мифтахова.

Гол вызвал долгие дебаты у судей, отправившихся смотреть видеоповтор из-за запроса тренерского штаба «Ак Барса». Арбитры не увидели ничего «криминального». Шайбу засчитали, а гости остались в меньшинстве.

— Нам дали сигнал, что был офсайд. Комментировать нечего, всегда полагаемся на решения арбитров, — прокомментировал случившееся Гатиятулин.

Куда пойдет Яшкин?

Третий период получился напряженным. Дважды на льду с подозрением на травму оказывался Амир Мифтахов. Голкипер «Ак Барс» получил два микроповреждения, которые оперативно подлечил врач команды. У «Трактора» тоже не обошлось без травм — Владимиру Жаркову попали шайбой в незащищенное место, но хоккеист вскоре вернулся в игру.

Между тем встреча подходила к концу, а команды продолжали биться-бороться в середине площадки. Разбудил всех курьезный гол «Ак Барса». Игроки казанцев приподняли ворота «Трактора» и запустили шайбу снизу. Сафонов все видел, но на всякий случай скинул руки вверх, радуясь голу. Арбитры все проверили и констатировали очевидное — взятие ворот отменить.

В ответ «Трактор» забил легальный гол. Челябинцы убежали два в одного, Коростелев отдал на Кадейкина, а тот не промахнулся — 2:3. «Ак Барсу» оставалось всего четыре минуты, чтобы отыграться. Но шансов было мало.

К тому же, случился конфликт между одним из представителей тренерского штаба казанцев с капитаном команды. Дмитрий Яшкин повздорил с тренером «Ак Барса» Алексеем Тертышным, на что тот отправил игрока на легендарные «три буквы». Помнится, недавно нечто такое произошло в СКА. Тренер питерцев послал защитника команды Тони Деанджело прямо во время игры, а спустя время хоккеист покинул клуб. Рискнут ли в Казани пойти на аналогичные санкции в отношении капитана? В любом случае, момент очень показательный.

«Не соглашусь, что мы были медленными»

«Ак Барс» проиграл со счетом 2:3 в гостях «Трактору», который укрепил свое лидерство в Восточной конференции. Казанская же команда продолжит свое падение. «Барсы» рискуют подойти к плей-офф без домашнего бонуса даже в первом раунде Кубка Гагарина. В турнирной таблице Востока казанцев уже подпирают «Металлург» и «Авангард», набравшие неплохую форму к концу регулярки. Ниже шестой позиции подопечные Гатиятулина не опустятся, но к этому ли стремились в клубе, когда меняли Зинэтулу Билялетдинова?

А «Ак Барс» продолжает искать реальные причины перемены настроения после Матча звезд в феврале. Челябинские журналисты после игры с «Трактором» отрапортовали про экстренное собрание казанской команды в раздевалке. Жаль, не расспросили об этом Гатиятулина на пресс-конференции.

Тренер «Ак Барса» вновь не согласился с тейком «медленная игра» относительно своей команды. Гатиятулин продолжает утверждать, что идет целенаправленная подготовка к плей-офф.

— Мы готовились перед игрой, как и весь сезон. Акцентировали внимание на том, что у «Трактора» одна из лучших атак в лиге. Но при правильных действиях момент у наших ворот было не много. Но заигрались, допустили ошибки, чем воспользовался соперник. Не соглашусь, что мы были медленными. Повторюсь — у соперника сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты. У нас идет рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Все через работу, игровой опыт, — резюмировал поражение Гатиятулин.





«Трактор» — «Ак Барс» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 Сафонов (27:58);

0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов, 30:52);

1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев, 34:34);

2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков, 39:47);

3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев, 55:45).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 2 марта в Новосибирске с «Сибирью» в 13:30 по московскому времени.