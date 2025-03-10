Путин наградил ряд жителей Татарстана за заслуги в различных сферах
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда жителей Татарстана за достижения и вклад в развитие различных сфер деятельности. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Директору Совета по исламскому образованию, заместителю муфтия Татарстана и ректору частного учреждения высшего образования «Российский исламский институт» Рафику Мухаметшину была объявлена благодарность президента России.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены Рамис и Гузалия Гараевы из Татарстана, отмеченные за достойное воспитание детей.
За доблестный труд орден вручен токарю АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» Геннадию Евтееву.
Художественный руководитель Казанского академического русского Большого драматического театра (БДТ) им. В.И. Качалова Александр Славутский удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю трамвая «Метроэлектротранса» Галине Пакреевой.
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