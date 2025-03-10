Кабмин России одобрил повышение штрафов за перевозку детей без кресел

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Правительство России поддержало законопроект, который увеличивает штрафы за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел. Теперь водителям придется заплатить 5 тыс. рублей вместо 3, должностным лицам — 50 тыс. вместо 25, а юридическим лицам — 200 тыс. вместо 100, сообщили в ТАСС.

Сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков предложили эти изменения, и Кабмин согласился с ними, добавив, что нужно обосновать размер штрафов. В правительстве подчеркнули, что с 2020 по 2024 год количество ДТП с нарушениями при перевозке детей возросло с 918 до 959. Это указывает на то, что действующие меры недостаточны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно правилам, детей до семи лет нужно перевозить в автолюльках или детских креслах. Дети от 7 до 11 лет могут сидеть на заднем сиденье без кресла, но только с ремнем безопасности. На переднем сиденье они должны быть в кресле или бустере. Пассажиров младше 12 лет запрещено возить на заднем сиденье мотоцикла. С 12 лет дети могут использовать ремни безопасности, как взрослые.

Напомним, что водителей в Татарстане предупредили о возможных штрафах за длительный прогрев двигателей автомобилей во дворе многоквартирных домов. Согласно статье 12.28 КоАП, если автомобиль работает дольше 5 минут, штраф может составить от 1500 до 3000 рублей.