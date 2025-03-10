Иностранцы теперь могут вставать на учет по месту пребывания через «Госуслуги»

Фото: Михаил Захаров

МВД России объявило о запуске новой функции на портале «Госуслуги». Она позволяет иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомление о постановке на учет по месту пребывания у граждан России в электронном виде.

Как сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД России, теперь иностранному гражданину достаточно направить уведомление через свой личный кабинет на портале «Госуслуги».

Ключевым условием является подтверждение факта проживания иностранца на данной жилплощади со стороны собственника жилья. Владелец недвижимости должен будет согласовать направленное иностранцем уведомление в своем личном кабинете на «Госуслугах».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После согласования уведомление автоматически поступает в информационные системы МВД, а пользователи сервиса могут отслеживать статус оказания услуги.

— Сотрудники органов внутренних дел проверят корректность сведений и примут решение о постановке иностранца на учет по месту пребывания, — подчеркнули в ГУВМ.

В МВД отмечают, что новая функция призвана существенно упростить процесс постановки на миграционный учет как для иностранных граждан, так и для принимающей стороны, а также сократить время обработки информации для сотрудников полиции. Ранее процедура требовала личного посещения отделения МВД.

Сегодня депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выступили с инициативой введения квоты на проживание мигрантов в районах, где их концентрация превышает допустимую норму.

Рената Валеева