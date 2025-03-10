В Татарстане с конца 2019 года стоимость «квадрата» жилья в новостройках выросла в 2,5 раза

На конец 2024 года она составляла 175,8 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В конце 2024 года стоимость квадратного метра в новых домах в Татарстане достигла 175,8 тыс. рублей, на вторичном рынке — 150,3 тыс., следует из данных Татарстанстата. В дальнейшем, в случае снижения ключевой ставки, цены могут сравняться, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Татарстан обогнал Нижегородскую область по стоимости квадратного метра жилья

В IV квартале 2024 года стоимость квадратного метра в новых домах в Татарстане достигла 175,8 тыс. рублей. Это на 27% больше, чем на конец 2023-го — тогда «квадрат» в новостройке стоил 138,3 тыс. рублей, выяснило «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

По этому показателю Татарстан первый в Приволжском федеральном округе. Ближайший преследователь — Нижегородская область, где квадратный метр в новостройке обойдется в 161 тыс. рублей. Тройку замыкает Пермский край (132,9 тыс. рублей). В конце 2023-го ситуация складывалась наоборот — первой была Нижегородская область (140,2 тыс. рублей), а Татарстан занимал второе место. Самое дешевое жилье в новостройках зафиксировали в Оренбургской области — «всего» 79,5 тыс. рублей.

Если смотреть по видам жилья, то «квадрат» в квартире среднего качества в республике стоит 154,3 тыс. рублей, улучшенной планировки — 186 тыс., а в элитной — 325,4 тыс. рублей. По всем трем пунктам Татарстан также лидер в ПФО.

С конца 2019 года стоимость квадратного метра выросла в 2,5 раза — до пандемии коронавируса он обходился в 68,3 тыс. рублей. Затем в конце 2021 года он перешагнул отметку в 100 тыс. рублей и больше ниже не опускался. На начало 2023-го стоимость «квадрата» выросла до 134,2 тыс. Полная динамика за последние шесть лет представлена ниже.

Данные Татарстанстата. Реальное время / realnoevremya.ru

Цены на вторичное жилье впервые перешагнули отметку в 150 тыс. за «квадрат»

Квадратный метр вторичного жилья в Татарстане, по данным на IV квартал 2024 года, стоил 150,3 тыс. рублей — на 13,6% больше, чем годом ранее. Здесь Татарстан также возглавил топ регионов ПФО по самым дорогим квартирам — в тройку вошли уже упомянутая Нижегородская область (136,3 тыс. рублей) и Самарская область (108.6 тыс. рублей). Наименее дорогие квартиры на вторичном рынке, как и в случае с новостройками, наблюдаются в Оренбургской области — 75,3 тыс. за «квадрат».

Жилье низкого качества обойдется в 118,7 тыс., среднего — в 149,1 тыс., улучшенной планировки — в 152,1 тыс. А элитные вторичные квартиры, по данным Татарстанстата, стоят дороже, чем в среднем новые — 224,6 тыс. за квадратный метр.

Что касается статистики за прошлые годы, то в 2022—2023 годах стоимость сильно не менялась. А вот в 2019—2020 годах «квадрат» на «вторичке» стоил в среднем на 4 тыс. дороже, чем в новостройках.

Данные Татарстанстата. Реальное время / realnoevremya.ru

В случае снижения ставки цены могут уравняться

Сейчас разница в цене за «квадрат» первичного и вторичного жилья составляет порядка 25 тыс. рублей. В дальнейшем стоимость может сравняться, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

— Все идет к тому, что через год-два, при условии снижения ключевой ставки Центробанка, мы вернемся к стандартной ипотеке под 14—15%, в идеале — 10—12%. Если ипотечная ставка вернется к этой цифре, то я вас могу уверить, что продажи сразу возрастут, притом в разы. В этом случае цена на первичное и вторичное жилье должна быть примерно одинаковой, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».

На данный момент идет режим накопления средств и ожидания более лояльных условий для покупки недвижимости.

— Средства у тех граждан, кто планирует купить недвижимость, есть, желание — тоже, но нет пока возможности из-за большой переплаты по ипотеке. Отложенный спрос сегодня очень явный, и люди, которые планируют, которым необходимо поменять жилищные условия или инвестировать в недвижимость, находятся в режиме ожидания и приумножают свои средства на банковских счетах под высокие проценты. Поэтому мы все ожидаем того, что ключевая ставка потихонечку будет снижаться. Как только она снизится, будут уже активизироваться все сегменты рынка недвижимости — и вторичный, и первичный. Они взаимосвязаны, потому что, как правило, люди, которые покупают квартиру в новостройке, продают свое вторичное жилье. Взаимосвязаны также и цены: если цена растет на первичное жилье, она растет на вторичное. А цена на первичное жилье падать не будет, это уже все застройщики в один голос говорят, потому что, во-первых, инфляция, во-вторых, себестоимость жилья растет из-за того, что стройматериалы и рабочая сила дорожают.