Прокуратура закрыла общежитие в Алькеевском районе из-за нарушений пожарной безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Алькеевского района Татарстана выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в общежитии, принадлежащем АО «Восток Зернопродукт», и инициировала запрет на его эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В ходе проверки установлено, что организация не обеспечила должные условия для безопасного проживания постояльцев. В частности, в общежитии отсутствовала пожарная сигнализация, была грубо нарушена изоляция электропроводки, а деревянные конструкции не были обработаны огнеупорными средствами.

— Условия по обеспечению безопасного проживания постояльцев со стороны организации обеспечены не были. В частности, в общежитии отсутствует пожарная сигнализация, грубо нарушена изоляция электропроводки, деревянные конструкции не обработаны огнеупорными средствами, — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя обязать АО «Восток Зернопродукт» устранить все выявленные нарушения. Суд удовлетворил исковые требования ведомства и обязал организацию привести общежитие в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Кроме того, директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Рената Валеева