Минюст России не разрешил детям менять имя без согласия родителей из-за травли

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России не поддержал предложение о том, чтобы несовершеннолетние могли менять свои имена без согласия родителей, даже если их травят в школе из-за необычного имени. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Это решение стало ответом на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который подчеркнул, что дети часто сталкиваются с насмешками из-за редких имен.

По действующему законодательству, смена имени для детей до 18 лет возможна только с согласия обоих родителей или через суд. В Минюсте уточнили, что правила уже достаточно четко регулируют этот процесс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если ребенок до 14 лет сталкивается с травлей, он может обратиться к родителям за помощью. Если родители не реагируют, школа обязана сообщить о ситуации в органы опеки, которые могут вмешаться для защиты прав ребенка.

Напомним, что депутаты Госдумы России разработали законопроект, который ограничивает использование нестандартных имен для новорожденных. Инициатива предполагает создание закрытого списка разрешенных имен, защищающих детей от потенциально неприемлемых наименований, таких как «Пельмень», «Стол» и «Тумбочка».



Анастасия Фартыгина