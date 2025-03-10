Депутаты предложили отменить обязательную регистрацию по месту жительства в России

Фото: Максим Платонов

Группа депутатов Госдумы от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесла на рассмотрение парламентариев законопроект, предлагающий отменить обязательную регистрацию по месту жительства в пределах России и сделать ее добровольной. Об этом пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что действующая система обязательной регистрации не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан, в частности отказ арендодателей оформлять регистрацию по адресу сдаваемых квартир. Это приводит к тому, что граждане, имеющие законное право на проживание, рискуют быть оштрафованными за отсутствие регистрации.

Авторы законопроекта приводят экспертные оценки, согласно которым не менее 25% граждан в возрасте до 30 лет проживают не по месту постоянной регистрации. Они также указывают, что большинство необходимых гражданам услуг предоставляется без обязательной регистрации, а другие можно получить в электронном виде, указав фактический адрес проживания.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Депутаты считают, что государственные системы уже способны функционировать на основе добровольного уведомления граждан о месте жительства. Законопроект предлагает убрать из закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» требование об обязательной регистрации и внести соответствующие поправки в КоАП, отменяющие штрафы за нарушение порядка регистрации по постоянному и временному месту жительства.

Рената Валеева