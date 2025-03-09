«Авангард» победил, а в Казани заговорили о возможной отставке Гатиятулина

«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне проиграл омичам и рискует начать плей-офф с шестого места

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в своем 1 200-м матче в КХЛ омскому «Авангарду» со счетом 0:2. Победа стала для омичей уже 11-й подряд в чемпионате. Команда Ги Буше сравнялась с казанцами по набранным очкам, и уже в ближайшее время они могут обойти их в таблице Востока. Что не так в игре «Ак Барса» и почему заговорили о возможной отставке Анвара Гатиятулина — в материале «Реального времени».

Камбэк Петана



После победы над «Автомобилистом» (3:1) тренерский штаб «Ак Барса» сделал лишь одну точечную перестановку в составе. В основной ростер команды после травмы вернулся нападающий Ник Петан, вокруг которого в последний месяц ходили различные нехорошие слухи. Некоторые СМИ сообщали, что канадец якобы симулирует травму, однако Анвар Гатиятулин опроверг эту информацию. Возвращение Петана можно было оценить как попытку тренера доказать свои слова на деле. Вне заявки на этот раз остался Семен Терехов, который так и не смог выбить себе место в составе.

Камбэк Петана не слишком помог «Ак Барсу» в первом периоде. В стартовом отрезке встречи казанцы не нанесли ни одного акцентированного броска по воротам соперника. Хотя «барсы» больше контролировали шайбу, вратарь гостей Никита Серебряков оставался без работы. Его визави Тимур Билялов включался в работу чаще, но по-настоящему опасных моментов у «Авангарда» тоже не было. В целом, омичи, конечно же, провели период лучше, чем «барсы».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересных моментов в игре было настолько мало, что эксперты на телевидении в перерыве обсуждали не матч, а плейлист на «Татнефть Арене». В этот мартовский день местный диджей ставил преимущественно женские песни, чем удивил хоккейных профессионалов. В общем, праздничное настроение царило везде, кроме, собственно, ледовой площадки.

Лучший период «Ак Барса» в сезоне, но 0:2

Начало второго периода стало повторением первого, где «Авангард» отчаянно полез на ворота соперника с первых секунд игры. Только на этот раз стартовый спурт омичей принес команде Ги Буше результат. Николай Прохоркин шел в проход, а Даниил Журавлев, пытаясь выбить шайбу, срезал ее в свои ворота — 0:1. «Авангарду», безусловно, повезло, но везет, как говорят, сильнейшим. А гости на этот момент игры выглядели гораздо сильнее хозяев.

Чуть позже омичи едва не воспользовались еще одним несчастным случаем. Наиль Якупов бросил, а шайба от защитника казанцев Степана Фальковского отскочила в штангу. Билялов команде помочь уже не успевал. Свой момент был у Ильи Сафонова, бросок которого в меньшинстве отразил Серебряков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, этот эпизод стал лишь прелюдией готовящегося «контрнаступления» команды Гатиятулина. В середине периода «Ак Барс» устроил мощнейший штурм ворот «Авангарда», закрыв пятерку омичей почти на пять минут без смен в своей зоне. Шайба каталась по ленточке ворот гостей, попадала в штангу, но забить «барсы» так и не смогли.

Гости отбились и поймали «барсов» на контратаке. Петан потерял шайбу у синей линии, после чего тройка «Авангарда» выбежала против одного защитника казанцев. Точку в комбинации поставил Джованни Фьоре — 0:2. После этого игра успокоилась — «Ак Барс» потерял много сил во время штурма, а «Авангарду» не было резона бежать в атаку. В итоге команды так и ушли на перерыв с двукратным преимуществом омичей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на два пропущенных гола, после финальной сирены капитан Дмитрий Яшкин назвал игру «Ак Барса» во втором периоде — лучшим отрезком в сезоне.

— Соперник использовал наши ошибки, а мы их — нет. Получилась хорошая игра с плохим концом. Надо этим воспользоваться, моментов у нас было достаточно. Отличный второй период, не считая голов. Возможно, один из лучших в сезоне. Много раз проходили наложения, создали кучу моментов. Надо просто поработать над завершением, — сказал Яшкин.

Ключевой момент — терпение

Возможно, в этом и есть различие между командами, одна из которых одерживает свою 11-ю победу подряд, а другая ломается прямо перед решающим отрезком в сезоне. Увы, в первом случае — это про «Авангард». Омичи каждый свой подход к воротам «Ак Барса» старались завершить броском, при этом умело играя по счету после двух шайб. В третьем периоде казанцы перебросали своего соперника в три раза, но вратарь гостей остался «сухим».

Несмотря на количество бросков, большинство из них были не опасными. К тому же защитники «Авангарда» грамотно перекрывали пятачок перед воротами, лишая «Ак Барс» возможности добить шайбу. Всего за матч хоккеисты гостей насобирали 21 блокирование. Смотреть на игру было тяжеловато. Команды допускали много ошибок, часто теряли контроль и обрывались на полпути.

— То, что нам удалось сохранить терпение, было ключевым моментом. Думаю, если бы этот матч проходил два месяца назад, то мы бы его проиграли, так как тогда у нас не было уверенности в своих силах. Сейчас же мы сохраняем голову холодной в любой ситуации, не отбрасываемся, не повторяем свои же ошибки. Маленькие детали сложились в общую картинку. Важно, чтобы все ребята действовали одним кулаком. Ты находишься на пике только в тот момент, когда поднимаешь над головой трофей, а в остальное время стараешься прогрессировать, — заявил после игры Ги Буше.

Гатиятулин списал поражение на невезение

«Ак Барсу» явно не хватало скорости, проиграв в этом компоненте сопернику. На стоячих ногах обыграть такой «Авангард» невозможно, сломать оборону не представлялось реальным. Возможно, в этом и кроется секрет третьей победы подряд команды Ги Буше над «Ак Барсом». В прошлом матче, когда казанцы были разгромлены 2:6, также отмечали нехватку скоростной работы подопечных Гатиятулина.

Примечательно, что сам тренер «Ак Барса» не видит большой проблемы и сетует исключительно на реализацию моментов. Безусловно, «Авангарду» повезло в моменте с забитым голом, а также с эпизодами у своих ворот. Однако игра у омичей поставленная, не зря команда продлила победную серию до 11 матчей кряду.

— С нашей стороны был динамичный матч, мы увидели много хороших отрезков. Был азарт, напор, хорошее движение, не было только заброшенных шайб. Мы изначально понимали, что такие матчи проходят в двустороннем хоккее. В такие моменты главную роль играет реализация. Соперник воспользовался своими хорошими отрезками, а мы — нет, к сожалению. Казалось, что шайбе некуда деваться, кроме как в ворота, но ситуация складывалась не в нашу пользу. Возможно, это невезение, но такое нужно преодолевать через работу, усерднее доигрывать такие моменты до завершения, — заявил Гатиятулин.

Заговорили об отставке Гатиятулина и Валиуллина

После победы в Казани «Авангард» сравнялся с «Ак Барсом» по набранным очкам. Теперь обе команды имеют в своем активе 80 очков в 63 матчах чемпионата. Казанцы продолжают идти на 5-м месте в Восточной конференции, но имеют все шансы закончить «регулярку» шестыми. Более того, если «Авангард» сохранит свой победный темп, то «барсы» рискуют в первом раунде плей-офф попасть под неудобных для себя омичей. Команда из Омска выиграла все четыре очных поединка с «Ак Барсом» в текущем сезоне.

Между тем, тренерский штаб казанцев начал стремительно терять свои позиции. Некоторые источники сообщают, что Гатиятулин рискует быть уволенным в случае провального выступления в Кубке Гагарина. Также, якобы «качается» кресло под генменеджером клуба Маратом Валиуллиным, ответственным за комплектацию нынешнего состава «барсов».

Слухам верить, конечно же, не стоит. Но сам факт появления такого обсуждения является закономерным итогом провального отрезка команды в чемпионате. «Ак Барс» угодил в кризис в самый неподходящий момент в сезоне. Хотя у подопечных Гатиятулина имеется много сильных сторон, преодолеть кризисную ситуацию «барсы» пока не могут.

«Ак Барс» — «Авангард» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 Прохоркин (Коледов, 21:55),

0:2 Фьоре (Чистяков, 34:03).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 10 марта в Казани против «Спартака» в 19:30 по московскому времени.

1 / 38 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов