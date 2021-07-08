Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Он руководил командой с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент РФС Александр Дюков.



Недавно сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) провел предварительные переговоры с тремя тренерами РПЛ по поводу назначения в сборную России. Все кандидаты отказались. Переговоры проходили с Леонидом Слуцким («Рубин»), Сергеем Семаком («Зенит») и Валерием Карпиным («Ростов»).

