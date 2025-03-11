Экспертиза выявила, что поджигательницей военной прокуратуры в Казани манипулировали

Фото: Ирина Плотникова

Адвокат обвиняемой в террористическом поджоге здания военной прокуратуры Казанского гарнизона обнародовал смягчающие ее вину обстоятельства. По данным амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления 50-летняя Светлана Рузанова находилась «в психологически зависимом состоянии», которое «возникло в условиях манипулятивных воздействий» и нарушило «способность к пониманию происходящего».

Этот отрывок из заключения врачей адвокат Азамат Каюмов озвучил на заседании Вахитовского суда Казани, где рассматривалось очередное ходатайство военных следователей о продлении срока ареста Рузановой. Под стражей она оказалась после задержания 24 августа 2024 года.

27 августа того же года обвиняемая в терроризме получила статус потерпевшей от мошенников, причем обработкой Рузановой занималась целая команда. И целью было — не только заставить взять ее кредиты, но и сделать из женщины биодрона.

Подробности — в материале «Реального времени».