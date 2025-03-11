В Татарстане введут особый противопожарный режим с 21 апреля по 11 мая

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана введут особый противопожарный режим с 21 апреля по 11 мая 2025 года. Это решение принято в связи с угрозой лесных и природных пожаров. Соответствующий проект постановления опубликован Кабмином республики на официальном сайте региона.

В период действия режима вводятся строгие ограничения. Запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах и других приспособлениях в населенных пунктах, подверженных риску лесных пожаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности будет запрещено в населенных пунктах, на территориях организаций отдыха детей, а также в садоводческих и огороднических товариществах. Запрет также касается лесопарковых зон и участков, граничащих с лесами.

Запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, использующих открытый огонь для подъема, также будет под запретом. Эти меры направлены на предотвращение возможных возгораний и защиту населения и природы от последствий пожаров.

Напомним, что в прошлом году противопожарный режим в Татарстане ввели с 22 апреля по 15 мая.

Анастасия Фартыгина