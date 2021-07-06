Источник: Слуцкий отказался быть главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) провел предварительные переговоры с тремя тренерами РПЛ по поводу назначения в сборную России. Все кандидаты отказались, сообщает «РБ Спорт».

Переговоры проходили с Леонидом Слуцким («Рубин»), Сергеем Семаком («Зенит») и Валерием Карпиным («Ростов»). Отмечается, что они не готовы расставаться со своими клубами за две недели до начала чемпионата.

В список входят и иностранцы, среди них есть экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

На днях Леонид Слуцкий поделился мнением после победного матча в домашнем контрольном матче против «Урала» (3:1). Специалист рассказал, что старается дать игровую практику всем игрокам обоймы.



Алексей Нечаев