Следком прекратил уголовное дело сына экс-главы Вахитовского суда Казани

Фото: Ирина Плотникова

В Казани прекращено уголовное преследование Эльмаза Мусина. Следком закрыл ранее возбужденное дело по признакам зарплатной аферы за отсутствием состава преступления, сообщил «Реальному времени» Игорь Гатауллин, адвокат Мусина.

По словам защитника, решение было вынесено в конце февраля.

Тем временем на рассмотрении в Верховном суде Татарстана находится апелляционная жалоба Гатауллина на отказ Авиастроительного суда Казани признать незаконным само возбуждение данного дела против сына экс-главы Вахитовского суда Казани. Отзывать эту жалобу защита пока не планирует.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в 2018 году Верховный суд Татарстана уже отменял постановление СК в отношении Мусина-младшего, возбужденного по тем же обстоятельствам. Следователи выдвигали версию, что с 15 июня 2011-го по 15 декабря 2014 года Эльмаз Мусин лишь числился на должности замначальника юротдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», обязанности не выполнял, но получал ежемесячно на карту порядка 70 тысяч рублей, а всего — 2 млн 629 тысяч. Эту сумму и определяли в качестве ущерба.

Спустя шесть лет после закрытия первого дела в СК провели новую процессуальную проверку по признакам преступления и вынесли отказ в возбуждении дела. Поскольку бывший гендиректор АО «Средне-Волжский транснефтепродукт» Рафис Купкенов сообщил, что Мусин не был фиктивным сотрудником, а исполнял обязанности его помощника, и поскольку такой должности в компании не имелось, был оформлен в качестве замначальника юротдела.

Однако зампрокурора республики оспорил отказное постановление, и в октябре 2024-го дело против Мусина по признакам мошенничества возбудили в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. И после четырех месяцев расследования снова закрыли.