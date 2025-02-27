Тайное оружие «Локомотива», погоня «Зенита» за трофеем и возвращение Рахимова в Чечню

Интриги и важные моменты в превью 19-го тура чемпионата РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

В последний день зимы в России официально возобновляется футбольный сезон. В стартовом 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй части чемпионата пройдут восемь матчей. Главной станет встреча «Зенита» и ЦСКА, интересными ожидаются игры «Спартака», «Динамо» и «Рубина». Какие интриги ждут болельщиков в поединках РПЛ в конце недели — в превью «Реального времени».

«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: поле не за хозяев

Сезон в российском футболе возобновится матчем в Каспийске, где махачкалинское «Динамо» примет у себя московский «Локомотив». Эксперты не ожидают в этой игре обилия голов, на что есть две причины. Во-первых, футбол команды Хасанби Биджиева строится от обороны, пробить которую бывает сложно даже топ-клубам. Половина матчей «Динамо» в этом сезоне РПЛ закончились со счетом 0:0 (4 раза) или 1:0 (5 раз). Во-вторых, «Локомотив» за зиму так и не решил проблему с усилением позиции центрфорварда.

Впрочем, первая причина может уйти на второй план. В Каспийске во время паузы в чемпионате поменяли газон, что может сильно осложнить жизнь самим махачкалинцам. В первой части сезона поле домашнего стадиона «Динамо» мешало соперникам показывать хороший футбол. Повышение качества газона автоматически увеличивает шансы топовых команд. В таком случае для техничных футболистов «Локомотива» поле становится тайным оружием.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Махачкалинцам вообще пророчат серьезные проблемы в весенней части сезона. Эксперты уверены, что клубы РПЛ уже привыкли к манере игры «Динамо» и найдут противоядие. То же касается «Локомотива». Только, в отличие от дагестанцев, москвичам прогнозируют вылет из числа претендентов на медали чемпионата. Объяснения в основном строятся вокруг отсутствия ударного форварда — на эту позицию зимой очень хотели подписать Мирлинда Даку из «Рубина», но у клуба не нашлось 10 млн евро.

Хедлайнером матча мог бы стать Дональд Трамп, но президент США наверняка даже пока и не слышал о приглашении в Дагестан. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев пригласил американского лидера на матч махачкалинской команды слишком поздно — за день до игры с «Локомотивом».

«Зенит» — ЦСКА: Зделар добавил перчинки

Главный матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, в котором сойдутся чемпионы РПЛ разных лет «Зенит» и ЦСКА. Противостояние питерских и московских команд всегда носит принципиальный характер. В этот раз перчинки добавит трансферное пересечение клубов зимой. Скандальным получился переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит». Сербский футболист перешел в самый последний момент, практически уже после закрытия трансферного окна в России. Однако питерцы смогли найти лазейку в регламенте РПЛ и «протащили» игрока в заявку.

В преддверии матча тренеры Сергей Семак и Марко Николич признались, что у них нет никаких секретов от соперника. Команды в феврале встречались в рамках предсезонного Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби, где победу по пенальти одержали питерцы — 2:2 (4:1 по пен.). «Зенит» тот турнир выиграл, а ЦСКА остался четвертым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Клуб из Санкт-Петербурга празднует в этом году столетие, так что Зимний кубок представлялся в качестве затравки к главному трофею. Пока «Зенит» идет вторым в чемпионате, лишь по дополнительным показателям пропустив вперед «Краснодар». Команде Семака наверняка захочется начать путь к титулу с победы, поэтому ЦСКА будет вдвойне сложнее остановить действующего чемпиона.

В прекрасной форме перед возобновлением сезона находится Александр Соболев. Форвард «Зенита» забил несколько важных голов в предсезонке и готов удивлять в официальных матчах. Также рекомендуется последить за Луисом Энрике, на трансфер которого питерцы, по слухам, потратили свыше 30 млн евро. А вот Зделар пока не готов, по крайней мере, так сообщил Семак.

«Ахмат» — «Рубин»: грозненцы не побеждали «рубиновых» с 2017-го

«Рубин» остался без зимних новичков, хотя смог освободить ряд позиций под трансферы. Главный тренер Рашид Рахимов публично признался, что недоволен таким исходом трансферного окна. Рулевой казанцев надеялся получить усиления на три позиции: в центр защиты, на фланг атаки и центральную зону. Теперь он не может гарантировать качественного завершения сезона. При этом «Рубин» столкнулся с проблемой травм, лишившись сразу трех защитников, а главный врач Михаил Бутовский сорвался в Москву, уволившись из клуба.

Радует казанских болельщиков лишь то, что место команды в турнирной таблице РПЛ выглядит незыблемо. Чего не скажешь об «Ахмате», которому весной предстоит биться за выживание. Предпоследняя строчка — явно не тот результат, к чему стремится клуб из Грозного. Перед Сергеем Ташуевым поставлена задача вылезти хотя бы в зону стыков. Благо отрыв от 14-го места — всего один балл. Но побеждать команда намерена с первого же весеннего матча, что очевидно, играя на домашнем стадионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ахмат» ударно провел предсезонку. На сборах в Турции грозненцы победили в 10 из 11 контрольных матчей, в большинстве из них не пропустив ни одного мяча. С такими результатами в клубе даже поспешили дать полный кредит доверия тренерскому штабу Ташуева. А еще привезли в его распоряжение нескольких новичков, в том числе Георгия Мелкадзе, который рвется показать себя в РПЛ.

А вот по статистике преимущество у казанцев. «Рубин» выиграл три последних матча у «Ахмата» и не проигрывал грозненцам с сентября 2017 года. При Рахимове «рубиновые» пропустили от чеченского клуба всего два раза в четырех играх. И как тут не вспомнить, что значительную часть своей тренерской карьеры рулевой «Рубина» провел именно в «Ахмате»?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Спартак» — «Оренбург»: взять реванш — дело чести

В стане «Спартака» намерены вернуть должок за неудачный старт чемпионата. В июле прошлого года «Оренбург» сенсационно нанес поражение «красно-белым» в первом матче Деяна Станковича у руля московской команды. С тех пор утекло много воды, но желание реванша осталось. Тем более руководит теперь оренбуржцами экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

По прогнозам, «Спартак» ожидает легкая победа с кучей забитых голов. «Оренбург» — аутсайдер и главный претендент на прямой вылет из РПЛ в текущем сезоне. В активе команды Слишковича всего восемь очков, а отставание от зоны стыков составляет шесть баллов. В зимнее трансферное окно клуб потерял пару лидеров, при этом не найдя подходящей по уровню игры замены ушедшим.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Спартак», наоборот, серьезно подготовился к весенней части сезона. «Красно-белые» побили рекорд клуба по тратам на трансферы за одно окно. Руководство подписало Станковичу нового вратаря — Илью Помазуна, и двух игроков в линию атаки — Пабло Солари и Леви Гарсию. На троих новичков «Спартак» потратил около 30 млн евро, что является рекордным показателем для клуба. Так что не победить «Оренбург» команде будет просто стыдно.

«Ростов» — «Динамо»: без капитана и Карпина

Прямо перед возобновлением сезона «Ростов» остался без капитана и главного тренера. Полузащитник Данил Глебов долго приценивался к уходу из клуба и решился уйти в дедлайн трансферного окна. И перешел в стан «Динамо» — первого соперника ростовчан в весенней части чемпионата.

С тренером все случилось еще драматичнее. Валерий Карпин покинул свой пост за пять дней до рестарта. Свое решение он объяснил желанием сконцентрироваться на работе со сборной. Правда, санкций с национальной команды пока не сняли, чем таким важным Карпин намерен заняться — непонятно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все это понижает шансы «Ростова» на оставшуюся часть чемпионата. Хотя никаких глобальных проблем ростовчан не ожидает. Выше седьмой строчки команда вряд ли поднимется, а до зоны стыков еще десять очков.

Зато важный отрезок будет у «Динамо». У команды еще есть возможность вклиниться в борьбу за медали, отставание от третьего места — всего два балла. Глебов и остальные трансферы должны добавить качества составу, а у тренера Марцела Лички появилась мотивация показать себя. Дело в том, что чеху уже пророчат летнюю отставку из «Динамо». А прийти на место Лички может Карпин.

Расписание матчей 19-го тура РПЛ:



Пятница, 28 февраля

19.00 — «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»



Суббота, 1 марта

14.00 — «Пари НН» — «Акрон»

16.30 — «Зенит» — ЦСКА

19.00 — «Ахмат» — «Рубин»

19.30 — «Краснодар» — «Крылья Советов»



Воскресенье, 2 марта

14.00 — «Химки» — «Факел»

16.30 — «Спартак» — «Оренбург»

19.30 — «Ростов» — «Динамо»