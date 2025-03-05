Метшин в окружении силовиков: как изменились показатели в топе медиаэффективности в конце 2024 года

Фото: Реальное время

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана за четвертый квартал 2024 года. Впервые за долгое время в топ-5 рейтинга вошли сразу четыре представителя силовых блоков. Лидером остался мэр Казани Ильсур Метшин, который оторвался от ближайшего преследователя почти на 6 тыс. очков. В целом на позиции большинства повлияли новости о ликвидации последствий атаки БПЛА в Казани 21 декабря. Подробнее — в материале «Реального времени».

Впервые за долгое время в топ-5 рейтинга медиаэффективности вошли сразу четыре силовика

Показатель лидера рейтинга Ильсура Метшина по сравнению с третьим кварталом вырос в 1,3 раза. На это повиляли успешное проведение саммита глав государств БРИКС, работа властей по ликвидации последствий атаки БПЛА 21 декабря, запуск второй очереди Вознесенского тракта и обновленного Горьковского шоссе и т.д.

С шестого места сразу на второе поднялся прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Среди громких инфоповодов — иск о «раскулачивании» к мэру Бугульмы Линару Закирову, антикоррупционная пресс-конференция и ряд громких процессов, в том числе дело начальника отдела Минземимущества РТ Аминова.

В тройке остался руководитель следственного управления СКР по республике Валерий Липский. Не остались без внимания расследования смертельного нападения бродячих собак на женщину в поселке Самосырово в Казани и гибели шести рабочих в пожаре в Елабужском районе, поручения главы Следкома Александра Бастрыкина и приговор жительнице Тукаевского района Ильмире Гардановой за сожжение своей семьи из семи человек.

На семь позиций, с 11-го на 4-е, взлетел назначенный в прошлом году министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов. На это повлияли предложение главы ведомства запретить парковки для электросамокатов по причине роста ДТП, успешное обеспечение безопасности во время саммита БРИКС, борьба с нелегальными мигрантами и т.д.

Топ-5 замыкает начальник ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов, он поднялся с восьмого места. С начала 2024-го он работал с приставкой врио, но в ноябре президент России Владимир Путин утвердил его официально — этот инфоповод сильнее всего повлиял на позиции в рейтинге. Тут же стоит отметить уже упомянутые ликвидацию последствия атак беспилотников и обеспечение безопасности во время саммита.



Реальное время / realnoevremya.ru

Больше всех взлетели антилидер прошлого рейтинга и гости «Муниципального часа»

Сразу на 48 позиций взлетел антилидер прошлого рейтинга — глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов. Основной ущерб от атаки БПЛА пришелся именно на его территорию, успешная ликвидация которого обеспечили резкий подъем в списке. Также повлияли благоустройство родника в поселке Аки, завершение капремонта стадиона «Ракета» и благоустройства самого большого двора в районе.

40 позиций прибавил руководитель исполкома Ленниногорского района Марат Гирфанов. Тут стоит отметить новость о строительстве мусороперерабатывающего комплекса у деревни Дурасово, которая не вызвала отрицательного отклика, популярность личного телеграм-канала и анонс появления спортивного манежа.

С 87-го на 56-е место поднялся глава Госкомитета по тарифам Александр Груничев. Главные инфоповоды тут — пресс-конференция по повышению стоимости проезда в общественном транспорте до 40–45 рублей.

24 и 22 позиции прибавили глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин и руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев. И оба благодаря выступлениям на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди лидеров потери рейтинга — только главы районов Татарстана

На 37 позиций опустились глава Алькеевского района Александр Никошин (ряд смертельных ДТП, жалобы на уборку снега) и руководитель Мензелинского района Айдар Салахов (рост числа погибших в авариях и слухи в СМИ и соцсетях о предстоящем уходе главы на пенсию).

По 28 строчек потеряли главы Актанышского и Пестречинского районов Ленар Зарипов и Раис Сулейманов. Первый из-за ареста руководителя исполкома района Рустема Ильясова, второй — из-за негатвиной реакции на строительство крупного мусорного полигона.

С 70-го на 97-е место переместился глава Атнинского района Габдулхат Хакимов. На то повлиял скандал с замглавы, который назвал жителей тупыми, и нарушение санитарных норм в одной из школ.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди неэффективных — глава Приволжского управления Ростехнадзора в Татарстане и начальник Инспекции государственного строительного надзора

Неэффективную пятерку возглавил глава Приволжского управления Ростехнадзора в Татарстане Азат Мубаракшин. Главным фактором падения стал процесс по «раскулачиванию» его бывшего заместителя Александра Игонова. «Понятно, что в управлении осужденный больше не работает, однако вся эта история уж точно не отражается положительно на имидже управления и его руководителя. Тем более что ни одного комментария по этому делу так и не поступило», — сказали в «Промрейтинге».

Второй с конца — начальник Инспекции государственного строительного надзора РТ Вали Назмеев. Влияние здесь оказало дело бывшего начальника Северо-Западного управления ведомства за взятки и регулярные публикации в телеграм-каналах о бездействии инспекции.

Следом расположился глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов Айрат Хуснуллин. Здесь основной инфоповод — официальное назначение на должность, но, в отличие от ситуации с Кадамовым, прошедшее почти незаметно. Топ-5 замкнули уже упомянутые Александр Никошин и Габдулхат Хакимов.



Реальное время / realnoevremya.ru