Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий
Президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
Для повышения эффективности взаимодействия между федеральными органами власти, региональным руководством и фондом «Защитники Отечества» создана специальная комиссия. Соответствующее решение закреплено указом, в котором также утверждено положение о деятельности комиссии.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначен председателем комиссии.
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