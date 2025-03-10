Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Для повышения эффективности взаимодействия между федеральными органами власти, региональным руководством и фондом «Защитники Отечества» создана специальная комиссия. Соответствующее решение закреплено указом, в котором также утверждено положение о деятельности комиссии.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначен председателем комиссии.

Рената Валеева