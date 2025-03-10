Новости общества

10:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий

16:33, 10.03.2025
Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Для повышения эффективности взаимодействия между федеральными органами власти, региональным руководством и фондом «Защитники Отечества» создана специальная комиссия. Соответствующее решение закреплено указом, в котором также утверждено положение о деятельности комиссии.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначен председателем комиссии.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также