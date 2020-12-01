ЦБ обнаружил крупную финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»

Фото: Илья Репин

Банк России выявил финансовую пирамиду, которую организовала компания Antares Limited, открывшая по всей стране сеть «консультационных центров». При этом в организации работали менеджеры из финансовый пирамиды «Кэшбери».

Не так давно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа — компанию Antares Limited. Мошенники работали и в соцсетях, и в офлайне. Они развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», рассказал ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Фото: commons.wikimedia.org / NVO

На работу в компанию приходили менеджеры, участвовавшие ранее в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери». Организацию выявили благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России.

Согласно информации, которая опубликована в социальных сетях, компания продолжает деятельность Cashbery. Для вовлечения большего числа участников и увеличения охвата территории организация привлекает к проекту профессиональных МЛМ-менеджеров (сетевой маркетинг — multilevel marketing, — прим. ред.), участвовавших ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry, Finiko, рассказали в пресс-службе Банка России.

Группа компаний под брендом «Кэшбери» приостановила свою деятельность до 1 ноября 2018 года. Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы, после чего прокуратура потребовала заблокировать сайты группы компаний.



Татьяна Леухина