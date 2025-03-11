Собянин сообщил о 73 сбитых дронах, летевших на Москву: один человек погиб, трое пострадали

Фото: Дарья Пинегина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число беспилотных летательных аппаратов, которые были уничтожены при атаке на столицу, достигло 73. В своем телеграм-канале он уточнил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать угрозу.

— Соответствующие службы работают на месте, — добавил Собянин, подчеркнув оперативность действий всех служб.

Ранее он сообщал о 69 сбитых дронах. Эта информация пришла на фоне введения временных ограничений в аэропортах Москвы. Росавиация заявила о необходимости мер для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Временные ограничения вступили в силу в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево в 4:40 утра.

В результате атаки, начавшейся в 4 часа утра, дроны нанесли ущерб нескольким многоэтажкам в Подмосковье. В Раменском один из дронов врезался в многоэтажку, начался пожар на последнем этаже. В Видном тоже были повреждены крыши, и в одном из коттеджей дрон врезался в частный дом.

По словам мэра, на данный момент сообщается об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. Всего из-за беспилотников повреждены более 20 автомобилей на парковке, и многие жители были эвакуированы из пострадавших домов.

Собянин добавил, что «все оперативные службы работают там, где нужна помощь людям». Атака дронов затронула не только Москву, но и окрестные районы, что требует больших усилий для ликвидации последствий.