В Госдуме предложили ввести учет и маркировку домашних животных

Фото: Галия Шакирова

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в правительство законопроект, который предлагает ввести систему учета и маркировки домашних животных. Это позволит идентифицировать питомцев и их владельцев, что поможет решить проблему бездомных животных. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам соавтора проекта, Сергея Миронова, «80% бездомных животных — это бывшие домашние, потерявшиеся или выброшенные на улицу». Он добавил, что если животное потерялось или попало в приют, его владельца всегда можно будет найти.

В рамках законопроекта предлагается маркировать животных различными способами: от ошейников и бирок до вживления микрочипов. Учет будет вестись через существующую систему ФГИС «ВетИС».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы за нарушение норм обращения с животными. Например, штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных может вырасти с 1,5–3 тыс. до 10–30 тыс. рублей. Миронов подчеркнул, что владельцы должны нести ответственность за своих питомцев, чтобы снизить число бездомных животных и защитить граждан от нападений.

Дмитрий Гусев, также соавтор законопроекта, уточнил, что «учет и штрафы заставят владельцев проявлять больше внимания к питомцам», сравнив это с регистрацией автомобилей. Реестр будет бесплатным и основан на уже существующей системе учета сельскохозяйственных животных.

Напомним, что депутаты Госдумы также предложили умерщвлять бездомных животных. Идею озвучили в ходе первого заседания рабочей группы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных».



Анастасия Фартыгина